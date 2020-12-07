Чотири кременчужанина сьогодні померли від коронавірусу

Сьогодні, 21:10 Переглядів: 917 Коментарів: 2

Сьогодні, 9 грудня, в Кременчуці зареєстрували 91 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 53 жінки віком від 19 до 80 років, 37 чоловіків віком від 23 до 72 років та 4-річна дитина.

87 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало 33 особи. На жаль, 4 пацієнти померли.





Всього зареєстровано 3 746 випадків: одужало 2 299, померло 102.