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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чотири кременчужанина сьогодні померли від коронавірусу

Сьогодні, 21:10 Переглядів: 917 Коментарів: 2

Захвірів 91 містянин

Сьогодні, 9 грудня, в Кременчуці зареєстрували 91 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 53 жінки віком від 19 до 80 років, 37 чоловіків віком від 23 до 72 років та 4-річна дитина.
87 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 33 особи. На жаль, 4 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 3 746 випадків: одужало 2 299, померло 102.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 469
zzzzzz:
Сьогодні, 21:20

возраст религия не позволяет озвучить умерших?


6 1
59
ww:
Сьогодні, 22:01

Дуже шкода(

 

Від грипу ніколи не було щодня померлих. Це для тих, хто стверджує, що це звичайний грип і що це політика/вигадка/паніка.


6 1

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