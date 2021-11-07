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Вночі не розминулись два юнака на «Дельтах»: обидва в лікарні

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 899

 

Пригода сталася у Великих Сороченцях

6 листопада близько 3.00, на перехресті вулиць Франка та Суворова у Великих Сорочинцях зіткнулись два мотоцикли «Дельта», під керуванням 18-річних хлопців. Внаслідок ДТП обидва керманичі отримали тілесні ушкодження та каретою швидкої ушпиталені до Миргородської міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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