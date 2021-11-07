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6 кременчуцьких медиків, які інфікувалися COVID-19, отримають від області по 10 тисяч гривень

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 709

 

Також заплатять одному лікарю з району

З обласного бюджету виділять 610 тисяч гривень на виплати медикам, які захворіли коронавірусом на роботі. 20 жовтня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов видав відповідне розпорядження.

Родині сімейного лікаря з Полтавщини, який помер від COVID-19, виплатили 1,7 мільйони гривень

Виплати отримають:

  • Кременчук – 6 медиків;
  • Кременчуцький район – 1;
  • Полтава – 15;
  • Полтавський район – 35;
  • Решетилівка – 4.
Родина кременчуцького медика, який помер від COVID-19, не отримає страхових виплат

Щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно написати заяву на ім’я керівника лікарні, де медик надавав допомогу пацієнтам з COVID-19 та захворів. Після цього керівник медичного закладу звертається до Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. Там комісія розглядає питання про виплату допомоги. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога компенсація медики лікар коронавірус
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