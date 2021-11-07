6 кременчуцьких медиків, які інфікувалися COVID-19, отримають від області по 10 тисяч гривень

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 709

З обласного бюджету виділять 610 тисяч гривень на виплати медикам, які захворіли коронавірусом на роботі. 20 жовтня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов видав відповідне розпорядження .

Виплати отримають:

Кременчук – 6 медиків;

Кременчуцький район – 1;

Полтава – 15;

Полтавський район – 35;

Решетилівка – 4.

Щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно написати заяву на ім’я керівника лікарні, де медик надавав допомогу пацієнтам з COVID-19 та захворів. Після цього керівник медичного закладу звертається до Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. Там комісія розглядає питання про виплату допомоги.