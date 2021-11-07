Паспорт в смартфоне: где принимают «Дію», а куда придётся нести «пластик»

Уже больше месяца мы стали государством с «паспортом в смартфоне». Украина - первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы. В «Дії» хранятся паспорта, водительские удостоверения, ковид-сертификаты, с недавних пор можно сменить место регистрации, подать заявление в ЗАГС, посмотреть, нет ли исполнительных производств... И с 23 августа она стала «в законе»: никто не имеет права не принимать «Дію». Так ли это? Идем проверять.
Идём забирать с «паспортом в смартфоне» посылки. На «Новой почте» никаких проблем не возникает: паспорт в «Дії» принимают без проблем. Впрочем, здесь «Дію» практикуют давно. А что с «Укрпочтой»?
- Ваш паспорт, - просит работница при получении посылки.
- А «Дію» можно?
- Да, дайте посмотреть фамилию.
Все совпало, без лишних вопросов отдают посылки. «Дію» просто посмотрели с экрана. Код её считывали.
Идём в банк: нужно актуализировать свои данные.
- А «Дія» подойдёт?
- Да, давайте.
Загружаем паспорт в смартфоне. Кстати, в отличие от пластиковой ID карты в «Дії» указано место регистрации. Нет потребности обращаться в ЦНАП за «бумажкой» о прописке, которая к тому же действительна всего месяц.
С «Дією» идём и в амбулаторию подписывать декларацию с врачом.
А вот где мы неожиданно столкнулись с тем, что «Дія не діє»: в офисе мобильного оператора. Когда пришли обращаться за услугой в Киевстар, консультант согласился на «паспорт в смартфоне». Совпадение фио и фейса на экране телефона, как в большинстве предыдущих случаев, не убедили. QR код тоже. Видимо, нужно было поделиться цифровой копией паспорта. Парень вбил в ноутбук цифры штрихкода. Но чуда не произошло. Система ничего не выдала. Штрих-код действителен 3 минуты: потом генерируется новый номер. Опять вводит цифры штрих-кода. Минут 10 мучений, но программа никак не реагирует.
Тот случай, когда отказывают, потому что «у вас документов нету», а ты такой стоишь с красивым е-паспортом.
Звоним оператору мобильной связи. Спрашиваем, почему некорректная работа системы в их офисе - это моя проблема. «Дію» не приняли. Разговор занимает 12 минут. Оператор подтверждает, что с 23 августа действительно должны принимать «Дію». Долго с кем-то созванивается, долго «висим». Потом объясняют, что программное обеспечение не сработало, ничем помочь не могут. Оставляем жалобу на магазин. Приходит смс о том, что она принята.
В транспорте тоже можно пользоваться цифровым паспортом. Кременчужанка Марина делится опытом поездки на поезде:
В мобильном приложении можно делиться цифровой копией документа. И «шерить» её даже для получения услуг в МВД. Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:
Также сразу несколько новых сервисов будут введены в вебсайте «Дія»:
А ещё можно будет подать через портал «Дія» заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, перемене имени и заказать выдачу 7 видов выписок из госреестра актов гражданского состояния.
Военнообязанные, резервисты и призывники смогут сменить место регистрации. Пока функция работает в тестовом режиме.
Оформить пенсии и субсидии. 22 сентября Кабмин принял решение, которое позволит оформить пенсии, субсидии и другую социальную помощь на портале «Дія». Для этого нужно будет заполнить заявку онлайн. К концу 2021 года пилотный проект заработает минимум в двух областях.
Если вдруг «Дію» не хотят принимать, Министерство цифровой трансформации просит обращаться в службу поддержки chat.diia.gov.ua.
более 6 млн украинцев зарегистрировались в «Дії».
Иногда «Дія» может просто давать сбой из-за работы сети. С такой историей столкнулся житель Кривого Рога. Полицейские остановили автомобиль BMW 520 и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение. Но тот заявил, что оно у него в электронном виде, то есть в приложении «Дія». Быстро открыть программу не удалось. И полицейские выписали 425 грн штрафа - за управление транспортным средством без водительских прав.
Водитель не согласился с выводами инспектора и штрафом, потому как удостоверение предъявлял в смартфоне. Из-за проблем с интернетом страничка в «Дії» загрузилась не сразу, а полицейский решил, что его водят за нос, и выписал постановление об админнарушении. Когда же, наконец, водительское удостоверение отразилось на экране смартфона, то инспектор сказал, что уже его показывать не нужно - мол, поздно. Водитель подал в суд, и на днях он отменил постановление о штрафе.
Суд вынес решение, что водитель не нарушил закон, предъявив права в электронном виде согласно постановлению КМУ №956 от 23.10.2019. И отменил неправомерный штраф. Таким образом, водитель не обязан иметь при себе исключительно «бумажное» удостоверение на право управления транспортным средством. Но все же пластик как-то надёжнее
Кстати, не только из-за интернета могут возникнуть траблы в «Дії». Украинцы «зависли» на таможнях и в аэропортах, когда разработчики обновляли портал и он временно не работал.
Covid-сертификат в «Дії» - топовая услуга. Сертификат можно получить в 2-х вариантах: в самом приложении, чтобы показывать со смартфона (загружается внутренний и международный). И PDF международного сертификата с портала «Дія»: его можно распечатать для пересечения границ, чтоб было «спокойнее». Такой сертификат содержит QR-код, в отличие от «жёлтого» сертификата, который выдаёт врач в амбулатории.
Если все прошло успешно, и вы есть в реестре вакцинированных, то подтягивается внутренний и международный сертификат.
Для этого придется пройти онлайн квест. Идём на вебверсию «Дії». Скачать файл можно только с сайта «Дія»: не с приложения.