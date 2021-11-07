Паспорт в смартфоне: где принимают «Дію», а куда придётся нести «пластик»

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 2 666

ТелеграфЪ узнал что нового готовят в «Дії»: от свадеб до пенсий и субсидий

Уже больше месяца мы стали государством с «паспортом в смартфоне». Украина - первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные документы. В «Дії» хранятся паспорта, водительские удостоверения, ковид-сертификаты, с недавних пор можно сменить место регистрации, подать заявление в ЗАГС, посмотреть, нет ли исполнительных производств... И с 23 августа она стала «в законе»: никто не имеет права не принимать «Дію». Так ли это? Идем проверять.

Спойлер: все почти гуд, но на консультанта в магазине «Дія» юридической силы не оказала.

Идём забирать с «паспортом в смартфоне» посылки. На «Новой почте» никаких проблем не возникает: паспорт в «Дії» принимают без проблем. Впрочем, здесь «Дію» практикуют давно. А что с «Укрпочтой»?

- Ваш паспорт, - просит работница при получении посылки. - А «Дію» можно? - Да, дайте посмотреть фамилию.

Все совпало, без лишних вопросов отдают посылки. «Дію» просто посмотрели с экрана. Код её считывали.

Идём в банк: нужно актуализировать свои данные.

- А «Дія» подойдёт? - Да, давайте.

Загружаем паспорт в смартфоне. Кстати, в отличие от пластиковой ID карты в «Дії» указано место регистрации. Нет потребности обращаться в ЦНАП за «бумажкой» о прописке, которая к тому же действительна всего месяц.

С «Дією» идём и в амбулаторию подписывать декларацию с врачом.

- «Дію» можно, но пока никто так не подходил,- говорит врач. - А там есть номер паспорта, дата выдачи и кем выдан? Это главное. Если есть, то можно заключить декларацию. Прописка не нужна.

А вот где мы неожиданно столкнулись с тем, что «Дія не діє»: в офисе мобильного оператора. Когда пришли обращаться за услугой в Киевстар, консультант согласился на «паспорт в смартфоне». Совпадение фио и фейса на экране телефона, как в большинстве предыдущих случаев, не убедили. QR код тоже. Видимо, нужно было поделиться цифровой копией паспорта. Парень вбил в ноутбук цифры штрихкода. Но чуда не произошло. Система ничего не выдала. Штрих-код действителен 3 минуты: потом генерируется новый номер. Опять вводит цифры штрих-кода. Минут 10 мучений, но программа никак не реагирует.

- Понадобится паспорт, - консультант перестал сражаться со штрих-кодом.

Тот случай, когда отказывают, потому что «у вас документов нету», а ты такой стоишь с красивым е-паспортом.

«...Проверить его подлинность каждый может через свой смартфон, - вспоминаем слова вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова. - «...команда, которая делает так, чтобы е-услуги предоставлялись качественно, а «Дію» принимали везде - от магазинов до Верховной Рады».

Звоним оператору мобильной связи. Спрашиваем, почему некорректная работа системы в их офисе - это моя проблема. «Дію» не приняли. Разговор занимает 12 минут. Оператор подтверждает, что с 23 августа действительно должны принимать «Дію». Долго с кем-то созванивается, долго «висим». Потом объясняют, что программное обеспечение не сработало, ничем помочь не могут. Оставляем жалобу на магазин. Приходит смс о том, что она принята.

- Я теперь с «Дія» хожу в Центр занятости, - говорит кременчужанка Екатерина. - Ещё летом её принимать не хотели. Помню, что в июле, когда становилась на регистрацию, отказали. Просто ID-карту тоже не приняли: сказали, что нужно ещё форму о месте регистрации в ЦНАПе взять: они пластиковые карты не читают. А только потом - в Центр занятости. Двойная поездка, плюс бумажка из ЦНАПа о прописке действует месяц. Сейчас, когда прихожу к специалисту отмечаться, просто показываю «Дію». Коды, штрих-коды не читают, смотрят так. Это удобнее, чем носить ID-карту, которую легко потерять и не заметить. К тому же в «Дії» в паспорте внизу указано место регистрации. То есть, если б я сейчас вставала на учёт и показала «Дію», не нужно дополнительно в ЦНАП бежать за бумажкой.

В транспорте тоже можно пользоваться цифровым паспортом. Кременчужанка Марина делится опытом поездки на поезде:

- Вместе с билетом проводнику показала не паспорт, а «Дію». Пропустил без лишних вопросов. В отеле в Карпатах тоже по ней селились. Лучше, чем рисковать потерять паспорт где-то в дороге.

Брак и субсидии в смартфоне: что нового нас ждет

В мобильном приложении можно делиться цифровой копией документа. И «шерить» её даже для получения услуг в МВД. Чтобы поделиться копией электронного паспорта, необходимо:

открыть паспорт в приложении «Дія»

нажать на него и выбрать штрих-код

предоставить штрих-код или продиктовать 13-ти значный код под штрих-кодом

подтвердить запрос.

Также сразу несколько новых сервисов будут введены в вебсайте «Дія»:

получать сообщение о судебном заседании, в котором придётся участвовать;

заплатить штраф по постановлению об админнарушении;

получить электронное судебное решение, которое можно будет валидировать или подавать в органы госвласти в электронном формате;

подать заявление на регистрацию брака.

А ещё можно будет подать через портал «Дія» заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, перемене имени и заказать выдачу 7 видов выписок из госреестра актов гражданского состояния.

Военнообязанные, резервисты и призывники смогут сменить место регистрации. Пока функция работает в тестовом режиме.

Оформить пенсии и субсидии. 22 сентября Кабмин принял решение, которое позволит оформить пенсии, субсидии и другую социальную помощь на портале «Дія». Для этого нужно будет заполнить заявку онлайн. К концу 2021 года пилотный проект заработает минимум в двух областях.

Куда жаловаться, если «Дія не діє»

Если вдруг «Дію» не хотят принимать, Министерство цифровой трансформации просит обращаться в службу поддержки chat.diia.gov.ua.

Цифра

более 6 млн украинцев зарегистрировались в «Дії».

Водительские права - тоже в «Дії»

Иногда «Дія» может просто давать сбой из-за работы сети. С такой историей столкнулся житель Кривого Рога. Полицейские остановили автомобиль BMW 520 и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение. Но тот заявил, что оно у него в электронном виде, то есть в приложении «Дія». Быстро открыть программу не удалось. И полицейские выписали 425 грн штрафа - за управление транспортным средством без водительских прав.

Водитель не согласился с выводами инспектора и штрафом, потому как удостоверение предъявлял в смартфоне. Из-за проблем с интернетом страничка в «Дії» загрузилась не сразу, а полицейский решил, что его водят за нос, и выписал постановление об админнарушении. Когда же, наконец, водительское удостоверение отразилось на экране смартфона, то инспектор сказал, что уже его показывать не нужно - мол, поздно. Водитель подал в суд, и на днях он отменил постановление о штрафе.

Суд вынес решение, что водитель не нарушил закон, предъявив права в электронном виде согласно постановлению КМУ №956 от 23.10.2019. И отменил неправомерный штраф. Таким образом, водитель не обязан иметь при себе исключительно «бумажное» удостоверение на право управления транспортным средством. Но все же пластик как-то надёжнее

Кстати, не только из-за интернета могут возникнуть траблы в «Дії». Украинцы «зависли» на таможнях и в аэропортах, когда разработчики обновляли портал и он временно не работал.

Танцы перед камерой: как получить сертификат в «Дії»

Covid-сертификат в «Дії» - топовая услуга. Сертификат можно получить в 2-х вариантах: в самом приложении, чтобы показывать со смартфона (загружается внутренний и международный). И PDF международного сертификата с портала «Дія»: его можно распечатать для пересечения границ, чтоб было «спокойнее». Такой сертификат содержит QR-код, в отличие от «жёлтого» сертификата, который выдаёт врач в амбулатории.

Сертификаты в мобильной версии

Обновить приложение «Дія» до последней версии в App Store (до версии 3.0.12) или в Play Market (до версии 3.0.10). Зарегистрироваться через Bank ID или авторизироваться в приложении «Дія» (ввести свой пароль, если пользователь уже зарегистрирован).

На стартовой странице приложения (на которой отображаются паспорта, водительские удостоверения и т. д.) нажать на кнопку «Услуги». В открывшемся подменю выбрать «Covid-сертификаты». Внизу окна нажать «Получить сертификат» и поставить галочку возле текста «Я ознакомился с содержанием заявления и даю согласие на передачу данных о себе» и нажать «Подписать». Также нужно задать подпись «Дії»: 6 цифр.

В открывшемся окне нажать на PhotoID (разрешив приложению доступ к камере) и пройти фотоидентификацию личности: необходимо разместить камеру так, чтобы голова оказалась в центре экрана, после чего приложение попросит сделать несколько движений. Для успешного прохождения процедуры необходимо, чтобы у пользователя был хороший фон (желательно - однородный) и нормальное освещение. И главное - принять положение, как на фото. Именно тут начинаются танцы с бубном перед камерой. Нужно наклонять и поворачивать голову влево и вправо. И тут начинается самое интересное. «Дія» сравнивает «фейс» с имеющимися в базе документами. И может не найти сходства: столкнулись с таким дважды. Такие жалобы были и у других пользователей. Один мужчина даже побрился, потому что в «Дії» и в паспорте он без бороды. А с бородой она его не распознает...

Если все прошло успешно, и вы есть в реестре вакцинированных, то подтягивается внутренний и международный сертификат.

Скачиваем международный сертификат

Для этого придется пройти онлайн квест. Идём на вебверсию «Дії». Скачать файл можно только с сайта «Дія»: не с приложения.