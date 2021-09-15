Родині сімейного лікаря з Полтавщини, який помер від COVID-19, виплатили 1,7 мільйони гривень

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 016 Коментарів: 1

Ще один лікар, якому встановили інвалідність в результаті тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, отримає 681 тисячу гривень компенсації від держави

Для родини сімейного лікаря з Полтавської області, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував одноразову страхову виплату за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень.

Фінансову допомогу від держави у розмірі 681 тисячі гривень перерахували й на рахунок лікаря-терапевта з Полтавщини, якому встановили інвалідність ІІІ ступеня внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Кошти надійдуть на рахунки упродовж декількох банківських днів.

Загалом станом на 14 вересня ФССУ профінансував державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 170 медичних працівників.