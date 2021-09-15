На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Віктора Макаренка

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На Полтавщині розшукують безвісно зниклого 59-річного мешканця села Єнківці Лубенського району Віктора Макаренка.
Як повідомляє пресслужба поліції, чоловік 18 серпня на маршрутці виїхав з Полтави до Лубенського району, після чого зник.
Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся сиве, довгі вуса, коротка борода. Був одягнутий у бежеві штани, зелену футболку, туфлі, мав при собі чорний пакет.
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