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Надзвичайні новини

На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Віктора Макаренка

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 963 Коментарів: 1

 

Якщо вам щось про ньогго відомо - зателефонуйте до поліції

На Полтавщині розшукують безвісно зниклого 59-річного мешканця села Єнківці Лубенського району Віктора Макаренка.

Як повідомляє пресслужба поліції, чоловік 18 серпня на маршрутці виїхав з Полтави до Лубенського району, після чого зник.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся сиве, довгі вуса, коротка борода. Був одягнутий у бежеві штани, зелену футболку, туфлі, мав при собі чорний пакет.

Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про вказаного чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 102, (0532) 51-77-55 (чергова частина), 050 8335214, 099 3394571.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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Коментарі: 1

77
wolf:
Сьогодні, 11:38

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