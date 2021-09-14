У Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків COVID-19

Вчора, 21:41 Переглядів: 499

Сьогодні, 14 вересня, в Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 12 жінок віком від 33 до 80 років, 4 чоловіків віком від 38 до 40 років та 3 дитини - 4, 11 і 18 років. Із них 15 перебувають на амбулаторному лікуванні, а четверо - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 42 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 2 пацієнта.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9592 випадки хвороби: одужало 9 217 кременчужан, а померло - 275.