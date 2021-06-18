Родина кременчуцького медика, який помер від COVID-19, не отримає страхових виплат (додано)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 004 Коментарів: 2

У лікарні «Правобережна» на коронавірусну інфекцію захворіло більше 40 медпрацівників, проте в усіх випадках комісія, що вела розслідування, не визнавала це професійним захворюванням

Народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис , у якому розповів про кременчуцького лікаря Юрія Лисенка – той захворів на коронавірусну інфекцію і помер, проте його родина не отримала страхових виплат.

До мене звернувся син відомого у Полтавській області акушера-гінеколога Юрія Лисенка. 2 квітня медик звернувся до сімейного лікаря зі скаргою на погане самопочуття. Тест на коронавірус показав позитивний результат. За декілька днів Юрій Михайлович був госпіталізований до лікарні з діагнозом двобічна пневмонія, легенева недостатність, фібриляція передсердь. 22 квітня лікар помер. Комісія при Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна» дійшла висновку, що у гінекологічному відділенні пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус не виявлено, тому «даний випадок не пов'язаний із професійною діяльністю». У той же час, як окрема думка, у висновку комісії наводяться слова лікаря з гігієни праці: до акту розслідування не внесено інформацію про контакт Юрія Лисенка з колегою, який захворів 31 березня на ковід. Два лікаря працювали в одній ординаторській три зміни перед тим, як Юрій Михайлович захворів. Хочу нагадати чиновникам, які приймали рішення щодо Юрія Лисенка, що у країні пандемія. Акушер-гінеколог не може вимагати від жінки, яка почала народжувати, позитивного тесту на коронавірусну хворобу. Багато людей переносять хворобу у легкій формі та інфікують оточуючих. Також Юрій Михайлович міг підхопити вірус від колеги, який на той час не знав про хворобу.

Що каже законодавство

Варто зазначити, що Законом України №588, який вносить зміни до ст. 39 ЗУ №1645, медики, які під час карантину померли від коронавірусу, за статусом прирівнюються до військовослужбовців, які померли від поранення, контузії, каліцтва чи захворювань, пов’язаних зі службою.

У разі смерті медичного працівника держава має провести виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року (наразі 1 702 500 грн).

Страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на неї.

Відповідно до п. 4 Порядку № 498, затвердженого постановою Кабміну від 17 червня 2020 р., страхові виплати призначаються і виплачуються управліннями виконавчої дирекції Фонду в областях, м. Києві або їх відділеннями. Факт смерті медичного працівника з причин, пов’язаних з інфікуванням COVID-19 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, установлює комісія зі спеціального розслідування.

Як все відбувається насправді

Аби розібратися у деталях цієї справи, ТЪ звернувся до директора лікарні «Правобережна» Віктора Севастяна. Він пояснив, що адміністрація медзакладу як зацікавлена в виплаті сторона не може бути включена до спеціальної комісії, що проводила розслідування. Але від лікарні туди ввійшли два представника, а також спеціалісти Фонду соціального страхування, управління держпраці, експертом був міський профпатолог.

Як виявилося, тут варто враховувати кілька факторів.

По-перше, інкубаційний період коронавірусної хвороби становить в середньому від 4 до 14 днів. А отже, якщо Юрій Лисенко захворів 2 квітня, а його співробітник – 31 березня, то строк замалий, аби стверджувати, що лікар інфікувався саме від колеги. А у гінекологічному відділенні, де працював Юрій Лисенко, на той час не було пацієнток з COVID-19 (перед ушпиталенням в лікарню вони мають здати ПЦР-тест).

По-друге, і це найголовніше. Згідно законодавству, професійним захворюванням у медиків вважається лише те, коли лікар інфікувався від пацієнта – під час надання йому медичної допомоги чи консультації, і це можна довести. У випадку, якщо він заразився від колеги, це не визнається професійним захворюванням, а отже, претендувати на виплати медик або його родина (у разі смерті лікаря) не може.

Цю інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили у секторі розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління Держпраці у Полтавській області.

Аналогічне пояснення знаходимо і від Фонду соціального страхування України:

Якщо зараження медичних працівників сталося під час виконання професійних обов’язків вірусом SARS-CoV-2 з подальшим розвитком та клінічними проявами COVID-19 - це гостре професійне захворювання, яке потребує розслідування. Якщо медичний працівник не був у прямому контакті з інфікованим, а заразився в інший спосіб, наприклад, від колег чи в родинному колі, такий випадок може бути визнаний, як не пов’язаний з виробництвом. Тому працівники Фонду наголошують: необхідно дотримуватися індивідуального захисту та безпеки, а керівників медичних закладів дбати про своїх працівників.

Випадок Юрія Лисенка – не поодинокий, також в лікарні «Правобережна» інфікувалася коронавірусом та померла акушерка. Проте і той випадок не був визнаний професійним захворюванням – і виплат родина не отримала. Загалом у медзакладі налічують більше 40 медичних працівників, які захворіли на COVID-19. І стосовно них вже проведені розслідування, але у підсумку результат один – комісія визнавала, що це не профзахворювання.

Додано:

Фонд соціального страхування України повідомив, що 17 червня профінансував одноразові страхові виплати з державного бюджету на загальну суму 3,28 млн грн для родин двох медиків, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків:

1 702 500 грн – для сім’ї лікаря-педіатра з Херсонської області;

1 576 500 грн – для лікаря-хірурга з Черкаської області.

Кошти мають надійти на рахунки родин упродовж декількох банківських днів.

Загалом станом на сьогодні (18 червня – ред.) ФССУ профінансовано державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 136 медичних працівників, - йдеться у повідомленні.