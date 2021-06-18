Після вибуху баку під Кременчуком, двоє людей померли в лікарні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 882

Ще двоє - борються за життя

Слідчі Горішніх Плавнів розслідують вибух у селі Кобелячок Кременчуцького району, який стався 14 червня, близько 16.00. Тоді четверо місцевих жителів отримали тяжкі опіки через вибух паливного бака автомобіля, який стався ймовірно під час зварювальних робіт.

Як повідомила пресслужба поліції, 16 червня 30-річний та 38-річний чоловіки, які перебували у Кременчуці в опіковому відділенні районної лікарні, померли. За життя ще двох людей – 32-річної жінки та 57-річного чоловіка – борються лікарі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.