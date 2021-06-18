Боєць В'ячеслав Андреєв завоював пояс з кікбоксингу

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Чемпіонат України та професійний турнір «Shuvar cup 2021» відбувся у Львові де наші спортсмени завоювали комплекти нагород у різних вагових категоріях

У Львові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА та професійний турнір «Shuvar cup 2021». Участь у змаганнях взяли кременчужани зі спортивного клубу «Шторм» під керівництвом тренера Олега Скирти.

У складі збірної команди Полтавської області нагороди завоювали на чемпіонаті України завоювали:

Анвар Мусраілов - 1 місце в розділі лоу-кік, 3 місце в розділі К-1 (вагова категорія до 55 кг);

Лук'янченко Єгор - 2 місце в розділі лоу-кік, 3 місце в розділі К-1 лайт кік (вагова категорія до 63 кг).

В'ячеслав Андреєв «Thunder» (Гром) став чемпіоном України з кікбоксингу ІСКА Pro-Am у ваговій категорії до 75 кг. Наш спортсмен переміг суперника й завоював пояс «Чемпіона України з кікбоксингу ІСКА» в розділі К-1.

- Суперником В'ячеслава був місцевий боєць зі Львова - Андрій Литвиненко (майстер спорту з кікбоксингу ІСКА, чемпіон України серед аматорів). Поєдинок пройшов всі 5 раундів. Суперник нас дуже здивував своєю стійкістю. Висловлюємо йому повагу, бо він дійсно дуже міцний - пропустити скільки і не впасти - це дуже круто, - зазначив ТЪ після бою тренер Олег Скирта.





Вячеслав Андреєв та тренер Олег Скирта

Ще один кременчужанин Мусраілов Білал «The chosen one» (Обраний) програв у титульному двобої за пояс чемпіона України з кікбоксингу ІСКА у ваговій категорії до 59 кг.