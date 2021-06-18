Боєць В'ячеслав Андреєв завоював пояс з кікбоксингу

Чемпіонат України та професійний турнір «Shuvar cup 2021» відбувся у Львові де наші спортсмени завоювали комплекти нагород у різних вагових категоріях
У Львові відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА та професійний турнір «Shuvar cup 2021». Участь у змаганнях взяли кременчужани зі спортивного клубу «Шторм» під керівництвом тренера Олега Скирти.
У складі збірної команди Полтавської області нагороди завоювали на чемпіонаті України завоювали:
В'ячеслав Андреєв «Thunder» (Гром) став чемпіоном України з кікбоксингу ІСКА Pro-Am у ваговій категорії до 75 кг. Наш спортсмен переміг суперника й завоював пояс «Чемпіона України з кікбоксингу ІСКА» в розділі К-1.
Вячеслав Андреєв та тренер Олег Скирта
Ще один кременчужанин Мусраілов Білал «The chosen one» (Обраний) програв у титульному двобої за пояс чемпіона України з кікбоксингу ІСКА у ваговій категорії до 59 кг.