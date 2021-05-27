Казковий мюзікл-шоу "Аладдін і чарівна лампа"

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0

Міжнародний театр пригод і фантастики «КАСКАДЕР»

Представляє

Прем’єру чарівної вистави-мюзиклу для дітей та дорослих «Аладдін і чарівна лампа»



Творці оригінальних українських музичних вистав «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу», «Кіт у чоботях», «Снігова королева. Сила гарячого серця», «Білосніжка та семеро гномів», «Новорічні пригоди Червоної Шапочки», широко відомих в Україні та за її межами, вирішили звернутись до героя найпопулярнішої казки арабського циклу «Тисяча та одна ніч». Йдеться про пригоди Аладдіна, веселого бідняка, який знайшов чарівну лампу та підкорив серце найгарнішої східної принцеси.



Історія цього героя творчо інтерпретувалась неодноразово – в театральних, шоу та кінопостановках.Леон Бакст оформлював в 1919 році рев’ю «Аладдін», яке було поставлене у Парижі, театром Маріньї. У 1966 році на екрани Радянського Союзу вийшов добре знайомий нашим мамам комедійний фільм «Чарівна лампа Аладдіна». Італійський композитор Ніно Рота написав оперу «Аладдін і чарівна лампа» (1968). У 2009 році в Боллівуді вийшов фільм «Аладдін».



В 1992 році студією Уолта Диснея за мотивами казки був випущений повнометражний анімаційний фільм «Аладдін», в якому багато деталей сюжету було змінно. Мультфільм став однією з найуспішніших картин студії, отримав дві премії «Оскар». Успіх

мультфільму привів до створення двох повнометражних сіквелів – «Повернення Джафара», «Аладдін і король розбійників», а також мультсеріалу «Аладдін», сюжет яких мав мало спільного із оригінальною казкою. І, нарешті, в 2019 серце глядача підкорив фільм «Аладдін» - кіноадаптація мультфільму.



Крім того, в 2015 на екрани вийшла комедія франко-бельгійського виробництва «Нові пригоди Алддіна», а о 2018 році компанія оголосила про вихід продовження.



Таким чином, чарівна східна історія про дружбу, людяність і кохання багато років знаходиться на піці популярності і не збирається лишати свої позиції.



Саме тому творча команда театру «Каскадер» вирішила звернутись до вічного сюжету, адже наша фірмова ознака – добрі, душевні та веселі інтерактивні казки з мелодійними піснями, віртуозною сучасною хореографією, дотепним гумором, різноманітними трюками та бійками. А східний колорит, яскраві костюми, ефектні декорації і світлові рішення, стануть прекрасним оздобленням для втілення класичної історії.



Отже, закоханий у прекрасну принцесу злидар Аладдін потрапляє у таємничу печеру і знаходить чарівну лампу. Мешканець лампи – Джинн, вибравшись на волю, обіцяє виконати три бажання юнака. І тут починаються справжні пригоди!



Вистава прийде до смаку, як дітям будь-якого віку, так і дорослим, тому що наш мюзикл – це, перш за все, якісне шоу, добрий цікавий сюжет, гарна музика, сучасна хореографія, двобої на мечах. Вам обов’язково сподобаються яскраві костюми, інтерактивне спілкування з усіма глядачами, дотепні жарти та мелодійні пісні. Кожен, хто відвідає нашу виставу отримає море позитивних емоцій і незабутніх вражень від чудової атмосфери свята, створеної спеціально для вас і вашої дитини!



Рекомендовано для сімейного перегляду, буде цікавою для будь-якої глядацької авдиторії. Дітям до 4-х років вхід безкоштовний, в супроводі дорослого, без надання місця



Продюсери: Igor Misliviy

Автор сценарію, автор пісень - Влада Кохановська

Хореограф-постановник - Станіслав Волотовський

Режисер-постановник - Влада Кохановська

Постановник трюків і сценічних боїв - Ігор Мисливий

Аранжувальник- Юрій Катін