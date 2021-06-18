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У Кременчуці безвісти пропав чоловік

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 776

 

Зниклого розшукують правоохоронці

Вже майже місяць на зв'язок з рідними не виходить 36-річний кременчужанин Олег Герасименко. Наразі Кременчуцьке РУП ГУНП в Полтавській області встановлює місце його перебування.

За даними редакції, чоловік не спілкувався з рідними вже майже місяць — з 12 травня.

Зовнішній опис: на вигляд 35-40 років, зріст 185 см., худорлявої тілобудови, має темне, коротке волосся та карі очі.

Правоохоронці просять повідомити будь яку інформацію за телефоном: 0997933504, 0682090451.


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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: зниклий
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