У Кременчуці безвісти пропав чоловік

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 776

Вже майже місяць на зв'язок з рідними не виходить 36-річний кременчужанин Олег Герасименко. Наразі Кременчуцьке РУП ГУНП в Полтавській області встановлює місце його перебування.

За даними редакції, чоловік не спілкувався з рідними вже майже місяць — з 12 травня.

Зовнішній опис: на вигляд 35-40 років, зріст 185 см., худорлявої тілобудови, має темне, коротке волосся та карі очі.

Правоохоронці просять повідомити будь яку інформацію за телефоном: 0997933504, 0682090451.



