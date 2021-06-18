Депутати вважають, що керівник КП «Теплоенерго» перевищив службові повноваження, уклалавши договір на постачання газу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 576

Спочатку уклав договір на 70 млн грн — а тепер просить сесію його узгодити

Договір КП «Теплоенерго» на постачання природного газу вартістю понад 70 мільйонів гривень терміном 3 роки обговорювали під час засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики. Нагадаємо, Кременчуцька міська рада, відповідно до законодавства, має надати згоду на укладення цього договору, оскільки від перевищує 25% вартості активів КП «Теплоенерго».

Як доповіла на засіданні комісії перший заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко, договір вже укладений, але потребує затвердження радою. Голова комісії Денис Терещенко уточнив:

- «Теплоенерго» вже уклало цей договір?

- Так, - підтвердила Катерина Бутенко.

- Чому ми тоді приймаємо рішення про надання згоди? - запитав Денис Терещенко.

Депутати довго з'ясовували, яким чином договір вже підписаний — якщо він потребує згоди? І навіть оголосили перерву на 10 хвилин, щоб вивчити матеріали. Денис Терещенко заявив, що директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний перевищив свої повноваження, укладаючи договір без згоди міськради. А тепер від міськради вимагається узгодження договору «заднім числом».

Керівник юридичного управління виконкому (і депутат міськради Валерій Мірошниченко) пояснив:

- На момент коли ми розглядали цей проєкт рішення, і він проходив візування інформації про те, що договір вже підписаний, у нас не було.

І додав, що в проєкт рішення треба вносити правки.

На засідання прибув директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний.

На сьогоднішній день договір підписаний з нашого боку, - сказав він та став пояснювати процедуру підписання угоди з підприємствами структури «Нафтогазу».

Він пояснив: треба було подавати гарячу воду, а ціна на фіксований обсяг газу складає 7538 грн за 1000 куб м, у той час як ринкова ціна 11121 грн за 1000 куб м.

При цьому він стверджував, що на сьогодні умови договір, запропонованому «Нафтогазом», є найвигіднішими.

Наприкінці засідання Денис Терещенко запропонував зняти питання на доопрацювання. Незабаром це ж питання прискіпливо розглядатиме бюджетна депутатська комісія.