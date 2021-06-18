Депутати вважають, що керівник КП «Теплоенерго» перевищив службові повноваження, уклалавши договір на постачання газу

Договір КП «Теплоенерго» на постачання природного газу вартістю понад 70 мільйонів гривень терміном 3 роки обговорювали під час засідання постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики. Нагадаємо, Кременчуцька міська рада, відповідно до законодавства, має надати згоду на укладення цього договору, оскільки від перевищує 25% вартості активів КП «Теплоенерго».
Як доповіла на засіданні комісії перший заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко, договір вже укладений, але потребує затвердження радою. Голова комісії Денис Терещенко уточнив:
- «Теплоенерго» вже уклало цей договір?
- Так, - підтвердила Катерина Бутенко.
- Чому ми тоді приймаємо рішення про надання згоди? - запитав Денис Терещенко.
Депутати довго з'ясовували, яким чином договір вже підписаний — якщо він потребує згоди? І навіть оголосили перерву на 10 хвилин, щоб вивчити матеріали. Денис Терещенко заявив, що директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний перевищив свої повноваження, укладаючи договір без згоди міськради. А тепер від міськради вимагається узгодження договору «заднім числом».
Керівник юридичного управління виконкому (і депутат міськради Валерій Мірошниченко) пояснив:
І додав, що в проєкт рішення треба вносити правки.
На засідання прибув директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний.
На сьогоднішній день договір підписаний з нашого боку, - сказав він та став пояснювати процедуру підписання угоди з підприємствами структури «Нафтогазу».
Він пояснив: треба було подавати гарячу воду, а ціна на фіксований обсяг газу складає 7538 грн за 1000 куб м, у той час як ринкова ціна 11121 грн за 1000 куб м.
При цьому він стверджував, що на сьогодні умови договір, запропонованому «Нафтогазом», є найвигіднішими.
Наприкінці засідання Денис Терещенко запропонував зняти питання на доопрацювання. Незабаром це ж питання прискіпливо розглядатиме бюджетна депутатська комісія.