Бреусівка: Ще одного підозрюваного у зґвалтуванні таки взяли під варту

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Ще одного підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві неповнолітньої в Бреусівці таки взяли під варту. Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук депутат Полтавської облради Руслан Телятник, таким чином апеляційний суд виправив «помилку» судді Тетяни Куц.

Полтавський апеляційний суд у складі головуючого судді Томилко, суддів Герасименко та Харлан скасував ухвалу судді Т. Куц про застосування домашнього арешту до Станіслава Одновола. Та обрав для підозрюваного тримання під вартою, взявши під варту негайно в залі суду з альтернативою застави - близько 300 тис. грн. А на суддю Тетяну Куц чекає скарга адвокатів потерпілої до Вищої ради правосуддя. Вкотре зазначу: у цій справі я, як і вся громада, маю намір домогтися справедливості: Винні мають сісти, а невинні за грати не потраплять, написав депутат.

Нагадаємо, тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги місцеві мешканці. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала у будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодика. Вони разом вживали спиртні напої. Одному із 15-річних юнаків, жителю Козельщинської тергромади, на перших етапах слідства вже вручено підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня Комсомольський міський суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136), підбурювання іншого співучасника до скоєння зґвалтування ( ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152), втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність (ч. 1 статті 304) Кримінального кодексу України.



