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КВБЗ завершив ремонт міжрегіонального поїзда локомотивної тяги

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 565 Коментарів: 1

 

Всього в Україні курсує два таких поїзди в складі 5 вагонів

Крюківський вагонзавод завершив плановий ремонт вагонів міжрегіонального поїзда локомотивної тяги - МПЛТ. Чотири вагони пройшли деповський ремонт, ще один - капітальний.

Вагони вже з'єднані в потяг постійного формування герметичними міжвагонними переходами. Зараз він знаходиться на шляхах випробувального полігону КВБЗ в очікуванні приймальної комісії УЗ.

На даний момент тривають пуско-налагоджувальні роботи, які можливі тільки, коли вагони з'єднані: регулювання гальмівної системи, систем автоматичного відкривання-закривання дверей, кліматичного контролю, зв'язку, пожежної сигналізації та ін.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ вагонзавод
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Коментарі: 1

376
Чувааак:
Сьогодні, 12:49

А чиї це вагони? чо я про них вперше чую?


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