КВБЗ завершив ремонт міжрегіонального поїзда локомотивної тяги

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 565 Коментарів: 1

Всього в Україні курсує два таких поїзди в складі 5 вагонів

Крюківський вагонзавод завершив плановий ремонт вагонів міжрегіонального поїзда локомотивної тяги - МПЛТ. Чотири вагони пройшли деповський ремонт, ще один - капітальний.

Вагони вже з'єднані в потяг постійного формування герметичними міжвагонними переходами. Зараз він знаходиться на шляхах випробувального полігону КВБЗ в очікуванні приймальної комісії УЗ.

На даний момент тривають пуско-налагоджувальні роботи, які можливі тільки, коли вагони з'єднані: регулювання гальмівної системи, систем автоматичного відкривання-закривання дверей, кліматичного контролю, зв'язку, пожежної сигналізації та ін.



