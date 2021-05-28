19 червня у Кременчуці відбудеться благодійний забіг «STEEL RUNNERS FOREST HALF MARATHON»

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Забіги розраховані на 5,10,15 або 21,1 км лісовими стежками

19 червня у селі Кривуші поблизу Кременчука відбудеться трейловий забіг STEEL RUNNERS FOREST HALF MARATHON. Як повідомив Телеграфу організатор забігу Віталій Смірнов, забіги розраховані на 5,10,15 або 21,1 км лісовими стежками.

Де: с.Кривуші (поблизу м. Кременчука)

Формат забігу: трейл

Термін реєстрації: до 10 червня

Дистанції: 5,10,15 та 21,1км

Особливості: 5 км – 1 коло, 10 км – 1 коло, 15 км – коло 10 км + коло 5 км, 21,1 км – 2 кола по 10, +1,1км.

Вартість участі: 400 грн/чол.;

Контакти: 0973019030, Віталій

Для дітей передбачений окремий старт на 1 та 5 км, участь безкоштовна (за умови попередньої реєстрації за т. 0973019030)

Посилання на треки дистанцій: 10 км, 5 км

Координати точки старту

Маршрути забезпечено гідратацією, нагородження медалями і подарунками від партнерів забігу передбачено для всіх учасників.