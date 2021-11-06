Гроші на допомогу онкохворим направили на ремонт електропідстанції: чому так сталося

Максим Середа розповів, що кошти не використали за призначенням, бо покращилося фінансування з боку НСЗУ
Чому за кошти на лікування онкохворих ремонтують електричну розподільчу підстанцію, пояснив Максим Середа під час засідання виконкому 5 листопада.
За словами директора департаменту охорони здоров'я, дані кошти були передбачені в міському бюджеті але їх не використали, адже в цьому році покращилося фінансування обласного онкодиспансера з боку НСЗУ:
Зекономлені кошти вирішили направити на інші першочергові потреби галузі.