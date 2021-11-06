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Гроші на допомогу онкохворим направили на ремонт електропідстанції: чому так сталося

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 200

 

Максим Середа розповів, що кошти не використали за призначенням, бо покращилося фінансування з боку НСЗУ

Чому за кошти на лікування онкохворих ремонтують електричну розподільчу підстанцію, пояснив Максим Середа під час засідання виконкому 5 листопада.

За словами директора департаменту охорони здоров'я, дані кошти були передбачені в міському бюджеті але їх не використали, адже в цьому році покращилося фінансування обласного онкодиспансера з боку НСЗУ:

- Міський бюджет допомагав хворим одним курсом хіміотерапії. Але зараз практично всі препарати для проведення хіміотерапії є в наявності в нашому онкодиспансері. Програма не зупинена, є препарати, які докуповуються за рахунок міського бюджету, але є й економія.

Зекономлені кошти вирішили направити на інші першочергові потреби галузі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: онкодиспансер гроші
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