На Крюківському мосту тягнучка: таксі потрапило в ДТП

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 127

Інформації про потерпілих не надходило

6 листопада, близько 12.00, на Крюківському мосту сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, автівка однієї зі служб онлайн-таксі в'їхала в зад легковику попереду.

Рух по мосту через це ускладнений.