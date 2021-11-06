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Чому замість 20 комунальних автобусів Кременчук купить вдвічі менше

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 774

 

У планах - перехід на тролейбуси з автономним ходом або на електробуси

Під час засідання виконкому 5 листопада міський голова Віталій Малецький пояснив громадянам, чому місто відмовилося від плану купити 20 комунальних автобусів, а натомість замовить лише 10.

- Ми закриваємо тими автобусами, які є, ті потреби, які були визначені в програмах і по зверненням кременчужан в тому числі. Ми хочемо все-таки перейти або на тролейбуси з автономним ходом або на електробуси. Зараз працюємо над тим, щоб купити 20 тролейбусів з автономним ходом, - розповів пан Малецький.

Мер вважає, що перероблені тролейбуси з автономним ходом на базі серійної моделі «Богдан» - навіть більше вигідний для міста варіант, ніж закуповувати моделі з автономним ходом. Так, базова модель обійшлася трохи більше ніж 4 мільйони, переробка коштує від 1 до 1,5 мільйона, а аналогічний тролейбус з автономним ходом відомого виробника коштує 8-9 мільйонів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: тролейбуси автономний хід
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