«Я сама винна, бо заступилася за росіянку», - у Новій Галещині сім'ю виселяють з гуртожитку

5 листопада до редакції зателефонувала читачка Валентина і розповіла, що її сім'ю виселяють з гуртожитку.
Валентина з дочкою і 10-річним онуком - переселенці. Вони живуть у Новій Галещині у гуртожитку для переселенців. Гуртожиток відкрили у 2015 році, гроші на ремонт і відновлення виділила ООН. Тоді було оголошено, що в ньому зможе мешкати кожна сім’я переселенців із зони АТО, подавши папери на поселення.
Жінка каже, що її доньку і онука намагаються виселити, бо на момент, коли вони в черговий раз подавали документи і перезаключали договір, доньки у Галещині не було - вона була в Одесі по роботі.
Щоб уникнути виселення, Валентина викликала поліцію, але офіцер, який прибув на виклик лише присоромив жінку:
Жінка впевнена, що виселяють їх не через проблеми з документами, а через те, що вона публічно заступилася за росіянку.