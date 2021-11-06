«Я сама винна, бо заступилася за росіянку», - у Новій Галещині сім'ю виселяють з гуртожитку

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5 листопада до редакції зателефонувала читачка Валентина і розповіла, що її сім'ю виселяють з гуртожитку.

Валентина з дочкою і 10-річним онуком - переселенці. Вони живуть у Новій Галещині у гуртожитку для переселенців. Гуртожиток відкрили у 2015 році, гроші на ремонт і відновлення виділила ООН. Тоді було оголошено, що в ньому зможе мешкати кожна сім’я переселенців із зони АТО, подавши папери на поселення.

Жінка каже, що її доньку і онука намагаються виселити, бо на момент, коли вони в черговий раз подавали документи і перезаключали договір, доньки у Галещині не було - вона була в Одесі по роботі.

Щоб уникнути виселення, Валентина викликала поліцію, але офіцер, який прибув на виклик лише присоромив жінку:

- Він сказав, що служив у АТО, а ми живемо тут 7 років і за цей час могли б знайти собі нормальну роботу і квартиру. Я пенсіонерка, донька працює віддалено, онук - школяр. Квартира - це задорого для нас, - бідкається Валентина.

Жінка впевнена, що виселяють їх не через проблеми з документами, а через те, що вона публічно заступилася за росіянку.

- Я сама винна, бо публічно заступилася за росіянку, яку побили, - каже Валентина. - Усі мені говорили, що не треба, але це ж неправильно, нікого не мають бити.