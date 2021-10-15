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Кременчук, Культура

9 листопада радіодиктант писатиме й читатиме Юрій Андрухович

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 1

 

Запрошуємо усім долучитися

9 листопада з 10:00 до 11:00 відбудеться 21-ий Радіодиктант національної єдності-2021.

Про це в ефірі “Українського радіо” сказав Дмитро Хоркін, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу радіо, повідомляє ДМ Суспільне.

За його словами, текст радіодиктанту писатиме та читатиме в ефірі письменник Юрій Андрухович. Його обрали з кількох претендентів. Як зазначив Дмитро Хоркін, саме Юрія Андруховича радіослухачі радили обрати автором тексту радіодиктанту та читцем.

Науковою консультанткою проєкту вдруге буде професорка кафедри української мови Києво-Могилянської академії і провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України Лариса Масенко.

Радіодиктант транслюватимуть наживо на “Українському радіо”, радіо “Культура”, телеканал “UA: Перший” та всі інші платформи і телеканали Суспільного.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День української писемності диктант
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