Поліція розшукує 71-річну Розу Прокопенко

Лубенський райвідділ поліції розшукує 71-річну Розу Прокопенко, мешканку села Мусіївка, Хорольської громади, яка 6-го липня близько 19.00 пішла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст близько 170 см, сиве коротке волосся, обличчя овальне, брови світлі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.
Була одягнена: в зелену хустку, червону в’язану кофту, чорні гамаші, блідо-червоний халат з рожевими квітками, чорні резинові калоші.
Якщо ви щось знаєте про цю жінку чи бачили її - повідомите до Лубенського районного відділу поліції за номерами: 050-440-82-76, 066-732-22-39 або до чергової служби 102.