Поліція розшукує 71-річну Розу Прокопенко

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 537

Фото зроблене у 1995 та 1997 роках

Лубенський райвідділ поліції розшукує 71-річну Розу Прокопенко, мешканку села Мусіївка, Хорольської громади, яка 6-го липня близько 19.00 пішла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, сиве коротке волосся, обличчя овальне, брови світлі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.

Була одягнена: в зелену хустку, червону в’язану кофту, чорні гамаші, блідо-червоний халат з рожевими квітками, чорні резинові калоші.

Якщо ви щось знаєте про цю жінку чи бачили її - повідомите до Лубенського районного відділу поліції за номерами: 050-440-82-76, 066-732-22-39 або до чергової служби 102.