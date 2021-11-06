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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розшукує 71-річну Розу Прокопенко

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 537

 

Фото зроблене у 1995 та 1997 роках

Лубенський райвідділ поліції розшукує 71-річну Розу Прокопенко, мешканку села Мусіївка, Хорольської громади, яка 6-го липня близько 19.00 пішла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст близько 170 см, сиве коротке волосся, обличчя овальне, брови світлі дугоподібні, ніс прямий, губи тонкі.

Була одягнена: в зелену хустку, червону в’язану кофту, чорні гамаші, блідо-червоний халат з рожевими квітками, чорні резинові калоші.

Якщо ви щось знаєте про цю жінку чи бачили її - повідомите до Лубенського районного відділу поліції за номерами: 050-440-82-76,  066-732-22-39 або до чергової служби 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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