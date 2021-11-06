На Полтавщині розпочався сезон полювання на хутрового звіра

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6 листопада у Полтавській області розпочався сезон полювання на хутрового звіра, а саме на зайця-русака, єнотовидну собаку, лисицю та вовка. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Дні полювання - субота та неділя. При цьому у мисливця має бути ліцензія або відстрільна картка на добування інших мисливських тварин.

Рейдові групи правоохоронців Кременчуцького райуправління проводять роз’яснювальну роботу серед мисливців району щодо недопущення порушень і запобігання нещасним випадкам на полюванні, дотримання правил носіння зброї та встановлених правил полювання, а також перевіряють наявність всіх дозвільних документів на зброю.

Під час полювання мисливець зобов’язаний мати при собі: