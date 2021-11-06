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На Полтавщині розпочався сезон полювання на хутрового звіра

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 309

 

Дні полювання - субота та неділя

6 листопада у Полтавській області розпочався сезон полювання на хутрового звіра, а саме на зайця-русака, єнотовидну собаку, лисицю та вовка. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.

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Дні полювання - субота та неділя. При цьому у мисливця має бути ліцензія або відстрільна картка на добування інших мисливських тварин.

Рейдові групи правоохоронців Кременчуцького райуправління проводять роз’яснювальну роботу серед мисливців району щодо недопущення порушень і запобігання нещасним випадкам на полюванні, дотримання правил носіння зброї та встановлених правил полювання, а також перевіряють наявність всіх дозвільних документів на зброю.

Під час полювання мисливець зобов’язаний мати при собі:

  • державне посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання;
  • дозвіл на відстріл тварин (ліцензія або відстрільна картка);
  • дозвіл на носіння і зберігання зброї, за наявності мисливської собаки;
  • паспорт на мисливську собаку.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Кременчуцьке районне управління поліції ГУНП в Полтавській області
Теги: сезон полювання полювання мисливці
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