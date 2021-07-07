Кременчук, Полтавщина

Мисливці б’ють на сполох: в Кременчуцькому районі на 1000 га лише 5 зайців, коли має бути 20

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 737 Коментарів: 8

 

«ТелеграфЪ» спробував розібратися, хто ж в цьому винен
Фото: Олександр Барковський

До редакції «Телеграфа» звернувся Олександр Барковський – колишній учасник АТО, майданівець, а нині активіст та завзятий мисливець. Він розповів, що ситуація з біоресурсами в Кременчуцькому районі катастрофічна. Олександр винить в цьому голову Кременчуцького госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства Анатолія Коваленко, який нехтує своїми обов’язками.

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За словами пана Олександра, протягом багатьох років не відновлюється фауна (згідно договору, її відновленням має опікуватись саме ГМРП), що призвело до критичного зниження кількості деяких видів. Нині на них не те що заборонене полювання – під загрозою екологія регіону! Як доказ, чоловік навів результати контрольного обліку чисельності диких тварин, зробленого Державним агентством лісових ресурсів України. В документі йдеться про те, що мінімальна щільність зайця, за якої дозволено відлов та відстріл, становить 20 голів на 1000 гектарів – у той час як в наявності є лише 5.

Навів чоловік і висновок постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування, яким мисливській спільноті пропонується звернути увагу на керівництво Кременчуцького ГМРП та його діяльність.

Багатьох мисливців обурює той факт, що, попри досить великий розмір внесків, нічого не робиться для збереження тварин та відновлення кількості поголів’я окремих видів.

Ми звернулися за коментарем до голови обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок Костянтина Боровика. Він розповів, що проблема набагато масштабніша, і методом зміни керівництва Кременчуцького ГМРП вирішити її навряд чи вдасться:

- Проблема полягає перш за все у відсутності державної стратегії з відновлення природніх ресурсів та в тому, що законодавство в Україні дещо відірване від реальності.

Остання програма приймалася аж в 2004 році – і з тої пори ніяких коштів на відновлення та збереження біорозмаїття країни не виділялося. Тому проблема існує не лише в Кременчуцькому районі, а й по всій Україні.

Також маємо певні протиріччя в законодавстві. Приміром, кількість поголів’я лисиці червоної має обмежуватися – адже надмірна кількість цих тварин підвищує ризик розповсюдження сказу та в цілому має негативний вплив на фауну регіону. Але з іншого боку, відстріл лисиці забороняється коли тварина вагітна, має дитинчат, не здатних піклуватися про себе та ін. Тобто, зважаючи на життєвий цикл цього виду тварин, відстрілювати їх заборонено взагалі.

- Я неодноразово звертався до Верховної Ради України з приводу необхідності перегляду законодавства та прийняття державної програми з захисту та відновлення біоресурсів, проте результату поки що немає. І зміна керівництва регіональних мисливських організацій, нажаль, ніяк не вплине на стан оточуючого середовища.
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Автор: Тамара Зінченко Фото: Олександр Барковський
Теги: мисливці тварини екологія
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Коментарі: 8

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:34

Лисы пожрали всё


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GAndy:
Сьогодні, 17:11

Типичный вор. Дайте денег, ы шото будем делать.

Он как специалист должен сказать, причина снижения поголовья зайцев в том-то. Для решения проблемы нужно то-то, стоит столько-то, не зватает денег вот. Дайте на процветание.

А так видите ли ему законы мешают. Работать и думать? Типичный совок и избиратель зелепупика.


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mangust-1:
Сьогодні, 17:43

Шановна Тамара Зінченко,Ви хоч трохи фільтруйте базар.Людина,яку Ви розхвалюєте,на Майдані і в АТО хіба що патрони регіоналам та сєпарам подавала.Вся активність цього персонажу зводиться до:-зніміть коваленка,поставте мене.

І відразу зайці розплодяться.


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1 210
hunter:
Сьогодні, 17:44

Вообще разогнать надо уоры,только мзду собирают и ВСЁ! Мзда у них в этом году 400грв+180грв,это еще без отстрелочных.Тем самым в Лесхоззаге за карточку берут 10грв и 1.80 пошлина.


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402
Чувааак:
Сьогодні, 17:50

Вчора їду на дирчику по Білецьківській вулиці в сторону з міста десь так о 20.45, коли біжить по дорозі вухатий. Худющий переляканий, давав від мене драпа. І це серед приватного сектору. Тому треба не горілку глушить а протирать очі і уважно дивиться


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1 210
hunter:
Сьогодні, 18:08

Цитата: Чувааак

Вчора їду на дирчику по Білецьківській вулиці в сторону з міста десь так о 20.45, коли біжить по дорозі вухатий. Худющий переляканий, давав від мене драпа. І це серед приватного сектору. Тому треба не горілку глушить а протирать очі і уважно дивиться

Вот там в частных домах и дачах он будет жить,иначе на полях его просто затравят химией.


4 0
50
sergeyhat:
Сьогодні, 19:30

Какая ирония. Люди, которые убивают животных ради удовольствия жалуются на отсутсвие биоресурсов. Я понимаю, что законом не запрещено, но всё же cry


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Andron777:
Сьогодні, 19:48

Зато лисиць хоч отбавляй. Вже лазять по місту небоячись людей...


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