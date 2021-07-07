«Пульс душі» та філателія: завтра у Кременчуцькій художній галереї відривається дві виставки

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8 липня о 14.00 в Кременчуцькій міській художній галереї відкривається одразу дві виставки.

Перша – це філателістична виставка до Дня незалежності України; приватна колекція марок, конвертів, поштівок кременчужанки Людмили Лазун, що прийняла справу батька-колекціонера Костянтина Нестеренка, підпільника років Другої світової війни.

В добірці можна побачити перші українські марки, котрі ходили на початку ХХ ст. за УНР, портрети керівників Народної Республіки, військових діячів, марковані листи з Романом Шухевичем, Степаном Бандерою, плеяда шестидесятників, лицарів духу: Горін, Руденко, Караванський. А також марки і конверти сучасної України, державні клейноди, нагороди, президент Кравчук, статті Конституції України, Євромайдан – добірка за 30 років незалежності.

Також до уваги кременчужан представлять персональну виставку картин Миколи Руденка «Пульс душі». Понад 70 олійних полотен художника з квітучими натюрмортами, портретами родини і друзів, ліричними краєвидами Полтавської землі представлені у великій залі по вул. Коцюбинського, 4.

Галерея працює: