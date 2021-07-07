Кременчук

До 29 вересня у Кременчуці з'явиться 978 світлодіодних світильників на 9 вулицях

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 641 Коментарів: 1

 

Загальна довжина обраних вулиць складає 23 км

978 нових світлодіодних світильників з'являться на 9 вулицях Кременчука. Як інформує мерія нашого міста, їх встановлення планують завершити до 29 вересня.

Нові ліхтарі енергоощадні та змінюють яскравість світла в залежності від часу доби. Як зазначає представник підприємства «Старелектро», яке є виконавцем робіт, споживання електроенергії новими світильниками теж змінюється відповідно до часового періоду. Це дає можливість економити енергоресурси, проте така технічна особливість ні в якому разі не відображається на якості освітлення вулиць та автошляхів.

Реконструкцію мереж зовнішнього освітлення проведуть на вулицях Шевченка, Перемоги, Першотравневій, Ігоря Сердюка, Небесної Сотні, Троїцькій, Івана Мазепи, Богдана Хмельницького та Київській. Загальна довжина обраних вулиць складає 23 км. Наразі на вулицях Богдана Хмельницького та Київській вуличні ліхтарі вже встановили.

Проєкт модернізації мереж зовнішнього освітлення реалізовується завдяки партнерству міської влади із корпорацією НЕФКО.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: НЕФКО освещение
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Коментарі: 1

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ankrem:
Сьогодні, 16:30

Помню год-два назад должны были установить несколкьо тысяч таких ? Но по факту их не видно. Просто списали деньги или где то таки поставили ?


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