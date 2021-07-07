Топ новина, Кременчук

22 людини «врятували» з тонучих кораблів: кременчужани стали свідками видовищних навчань

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 043 Коментарів: 2

 
В операції взяли участь служба ДСНС, медична служба, поліція, та авіація Кременчука
Фото: Артем Коваленко

В Кременчуці з 6 по 8 липня проходять масштабні регіональні командно-штабні навчання з органами управління і силами цивільного захисту. Зокрема сьогодні, 7 липня, в акваторії Центрального пляжу рятувальники відпрацювали ситуацію зіткнення двох кораблів. За словами Віталія Малецького, який був присутній на навчаннях, в житті таких катастроф не траплялося – але рятувальні служби Кременчука мають бути готові до всього.

Навчання розпочалися близько 11.00, коли, за легендою, «піратська шхуна» зіткнулася з іншим кораблем посеред Дніпра навпроти Центрального пляжу. З берега було чути крики постраждалих та видно дим – ймовірно, під час «зіткнення» щось загорілось. Хтось стрибав у воду, хтось кликав на допомогу… Іноді картина здавалася аж надто реалістичною: події викликали занепокоєння у кременчужан, які прийшли відпочити на березі Дніпра.

Не лякайтесь: на центральному пляжі проходять навчання рятувальників

Рятувальники зреагували миттєво: катери помчали до місця катастрофи, а на березі швидко розгорнули невеличкий польовий шпиталь, де на врятованих чекали медики «швидкої» та фахівці з надання психологічної допомоги.

Трохи згодом до місії приєдналася й авіація: кілька кіл над місцем пригоди зробив гвинтокрил. «Швидкі» оперативно забирали потерпілих до лікарень, дії рятувальників виявилися чіткими та злагодженими.

Загалом вдалося «врятувати» 22 людини, а 3 «втопилися» - «тіла» діставали дві групи водолазів.

На все про все у рятувальників пішло близько 30 хвилин. Начальник штабу операції, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергій Парталян, відзначив професійну роботу всіх служб:

- Подібні навчання  в масштабі регіону проводяться раз на 5 років, а в Кременчуці – щороку. Нажаль, карантин вніс свої корективи в роботу рятувальних служб – але зараз ми поступово повертаємось до звичного графіку проведення навчань.

За рятувальною місією спостерігав мер Кременчука Віталій Малецький, віцемери та депутати. Побачити всі деталі вони могли за допомогою системи з дрона та спеціальних окулярів: вона дозволяє розгледіти навіть дрібниці на досить значній відстані. Такий пристрій нещодавно придбали для служби ДСНС міста за 80 тисяч гривень.

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Автор: Тамара Зінченко Фото: Артем Коваленко
Теги: рятувальники ДСНС навчання
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Коментарі: 2

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zzzzzz:
Сьогодні, 15:22

Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян/сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области. Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева.



про какие там штрафы за пьянку и для кого?


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vetalman:
Сьогодні, 16:33

гля Малецкому виртуальные очки втирают 


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