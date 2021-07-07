Літні розваги на батуті: як убезпечити дитину від травм

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 305

Варто звертати увагу не тільки на відстань до найближчих дерев, а й на погоду

В розпалі літо, і в містах масового відпочинку Кременчука з’являються як величезні батути, які нагадують лабіринт, так і невеличкі, призначені для 1-2 дітей.

Часом не лише діти, а й дорослі обожнюють подібні конструкції, тому варто пам’ятати кілька простих правил, які зроблять розвагу і приємною, і безпечною.