Кременчук

Літні розваги на батуті: як убезпечити дитину від травм

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 305

 

Варто звертати увагу не тільки на відстань до найближчих дерев, а й на погоду

В розпалі літо, і в містах масового відпочинку Кременчука з’являються як величезні батути, які нагадують лабіринт, так і невеличкі, призначені для 1-2 дітей.

Часом не лише діти, а й дорослі обожнюють подібні конструкції, тому варто пам’ятати кілька простих правил, які зроблять розвагу і приємною, і безпечною.

  • Батут має бути розміщений на відстані 2,5-3 метри від дерев, дротів та взагалі будь-яких предметів;
  • Якщо в комплекті з батутом немає захисту, треба окремо придбати захисну сітку. Так можна запобігти падінню на землю та травмуванню.
  • На батуті має перебувати лише одна людина, стрибання двох чи більше людей одночасно може бути небезпечним.
  • Під час вправ на батуті рекомендується стрибати в одне й те саме місце в центрі конструкції і не намагатися одразу відтворити трюки, побачені в інтернеті.
  • Звертайте увагу на погоду: після дощу батут може бути слизьким та непридатним для стрибків.
  • Не дозволяйте користуватися батутом дітям до 3 років та не залишайте малечу без нагляду.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: батут стрибки розваги
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