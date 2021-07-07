Літні розваги на батуті: як убезпечити дитину від травм

Варто звертати увагу не тільки на відстань до найближчих дерев, а й на погоду
В розпалі літо, і в містах масового відпочинку Кременчука з’являються як величезні батути, які нагадують лабіринт, так і невеличкі, призначені для 1-2 дітей.
Часом не лише діти, а й дорослі обожнюють подібні конструкції, тому варто пам’ятати кілька простих правил, які зроблять розвагу і приємною, і безпечною.
- Батут має бути розміщений на відстані 2,5-3 метри від дерев, дротів та взагалі будь-яких предметів;
- Якщо в комплекті з батутом немає захисту, треба окремо придбати захисну сітку. Так можна запобігти падінню на землю та травмуванню.
- На батуті має перебувати лише одна людина, стрибання двох чи більше людей одночасно може бути небезпечним.
- Під час вправ на батуті рекомендується стрибати в одне й те саме місце в центрі конструкції і не намагатися одразу відтворити трюки, побачені в інтернеті.
- Звертайте увагу на погоду: після дощу батут може бути слизьким та непридатним для стрибків.
- Не дозволяйте користуватися батутом дітям до 3 років та не залишайте малечу без нагляду.