Ситуація критична: державні інспектори розповіли про стан мисливських угідь Кременчуцького району

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 581

Днями до редакції «‎ТелеграфЪ» завітали старший державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища центрального округу Сергій Калініченко та державний інспектор центрального округу Олександр Корецький. Чоловіки розповіли про стан мисливських угідь Кременчуцького району і про те, що місцеве керівництво громадської організації «Українське товариство мисливців та рибалок» (УТМР) не робить нічого для виправлення ситуації.

Як там зі звірями?

Олександр Корецький розповів, що точно сказати, скільки тварин того чи іншого виду живе на території угідь, наразі неможливо. За законом, для проведення обліку тварин необхідно залучати представників органів місцевого самоврядування, екологічної інспекції та державного лісового фонду. На останню перевірку інспекторів не запрошували - а просто поінформували про її проведення, до того ж заднім числом.

Результати тієї перевірки показали, що в Кременчуцькому районі немає жодного кабана, дуже мало зайців. Інспектори кажуть, що в цьому разі з метою відновлення популяції потрібно призупинити відкриття мисливського сезону хоча б на рік.

- Те ж саме було й під час проведення таксації, - розповів Сергій Калініченко, - мені подзвонили з Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства і повідомили, що проводитимуть таксацію - але мені приїжджати не потрібно. Хоча вони мали б забезпечити явку членів комісії.

Хто має піклуватися про збереження кількості тварин?

Контроль популяції тварин - це прямий обов'язок мисливствознавця Кременчуцького осередку УТМР. За законом, в штаті організації має бути мисливствознавець з вищою освітою, але такого немає.

- Як може людина, яка є мисливствознавцем, не знати, що годівниці для тварин знаходяться в занедбаному стані? - дивується Олександр Корецький.

Кременчуцьке УТМР отримало мінімум два приписи про припинення мисливської діяльності на території Кременчуцького УТМР, проте нічого не змінилося.

Чому не виконують приписів?

Колишній керівник організації Анатолій Коваленко приписи просто ігнорував. Зараз керівництво змінилося, тож інспектори спробували знов:

- Коли державні інспектори розповіли вже новому керівнику про ситуацію, - каже Олександр Корецький, - він просто не захотів спілкуватися, мотивуючи тим, що робочий день скінчився (хоча ще не було навіть 17.00). В них робиться якийсь безлад!

Наступну перевірку Державна інспекція з охорони навколишнього середовища планує провести приблизно в жовтні. Інспектори щиро сподіваються, що нове керівництво в решті-решт прислухається до них і спробує якось виправити ситуацію.