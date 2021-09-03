Ситуація критична: державні інспектори розповіли про стан мисливських угідь Кременчуцького району

Поголів'я звірів стрімко скорочується, а приписи інспекторів з охрони навколишнього середовища повністю ігноруються
Днями до редакції «ТелеграфЪ» завітали старший державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища центрального округу Сергій Калініченко та державний інспектор центрального округу Олександр Корецький. Чоловіки розповіли про стан мисливських угідь Кременчуцького району і про те, що місцеве керівництво громадської організації «Українське товариство мисливців та рибалок» (УТМР) не робить нічого для виправлення ситуації.
Як там зі звірями?
Олександр Корецький розповів, що точно сказати, скільки тварин того чи іншого виду живе на території угідь, наразі неможливо. За законом, для проведення обліку тварин необхідно залучати представників органів місцевого самоврядування, екологічної інспекції та державного лісового фонду. На останню перевірку інспекторів не запрошували - а просто поінформували про її проведення, до того ж заднім числом.
Результати тієї перевірки показали, що в Кременчуцькому районі немає жодного кабана, дуже мало зайців. Інспектори кажуть, що в цьому разі з метою відновлення популяції потрібно призупинити відкриття мисливського сезону хоча б на рік.
Хто має піклуватися про збереження кількості тварин?
Контроль популяції тварин - це прямий обов'язок мисливствознавця Кременчуцького осередку УТМР. За законом, в штаті організації має бути мисливствознавець з вищою освітою, але такого немає.
Кременчуцьке УТМР отримало мінімум два приписи про припинення мисливської діяльності на території Кременчуцького УТМР, проте нічого не змінилося.
Чому не виконують приписів?
Колишній керівник організації Анатолій Коваленко приписи просто ігнорував. Зараз керівництво змінилося, тож інспектори спробували знов:
Наступну перевірку Державна інспекція з охорони навколишнього середовища планує провести приблизно в жовтні. Інспектори щиро сподіваються, що нове керівництво в решті-решт прислухається до них і спробує якось виправити ситуацію.