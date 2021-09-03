Сергій Ємельянов на секунду випередив росіянина й завоював золото Паралімпійських ігор

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 528

Українець Сергій Ємельянов виграв «золото» на Паралімпіаді – у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3. Кременчужанин, який зараз представляє Вінницьку область, подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди.

Сергій Ємельянов випередив найближчого суперника із Росії Леоніда Крилова на 0,109 секунди.

В активі паралімпійської збірної України вже 87 нагород - 21 золота, 41 срібна та 25 бронзових. Україна посідає 5-е місце у загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей. XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. У Паралімпіаді беруть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо розіграють 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.