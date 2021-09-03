Кременчужанин не зміг отримати COVID-сертифікат, бо його щеплення не занесли в електронну базу

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 683 Коментарів: 1

Лікар, який вакцинував Олексія, пішов у відпустку; ніхто інший замість нього внести дані не може

До редакції «Телеграфа» звернувся кременчужанин Олексій, який не може отримати COVID-сертифікат. Інформацію про його перше щеплення (яке йому зробили 22 липня), не внесли у електронну базу даних. А от друга доза, яку він отримав 16 серпня, у базі є.

На засіданні виконкому ми поставили питання представнику департаменту охорони здоров'я, що робити містянам, якщо вони потраплять у таку ситуацію.

Заступниця директора Людмила Пономаренко запевнила, що всі щеплення одразу заносять в єдину електронну медичну систему та додала:

- На жаль, через технічні помилки не всі сімейні лікарі можуть їх бачити відразу. Але є процедура, коли адміністратор може зайти до бази; потрібно знати прізвище, ім'я та по батькові і дату народження конкретного пацієнта. І по історії можна знайти це щеплення і підтягти його нагору.

Вона порадила містянину звернутися до центру ПМСД, де у нього укладена декларація з сімейним лікарем, або до керівника центру ПМСД.

Проте Олексій вже неодноразово звертався і до свого сімейного лікаря, і безпосередньо у пункт вакцинації. Крім того, подібна проблема виникла і у його знайомої, з якою вони вакцинувалися разом. Її перше щеплення «знайшли» та внесли у систему, а його – ні.

Як з'ясувалося, запис про щеплення кременчужанина є в рукописному журналі (і це вже добре!), але існує певна заковика. Лікар, що вакцинував Олексія, пішов у відпустку, а електронний ключ, за допомогою якого дані можна внести до системи, у нього; ніхто інший цього зробити не може.

Тож на момент написання цього матеріалу кременчужанину так і не вдалося вирішити ситуацію. 5 вересня Олексій мав їхати за кордон, проте тепер, не отримавши COVID-сертифікату, йому доведеться зробити ПЦР-тест, щоб потрапити в іншу країну.

Зрозуміло, що медики зараз працюють з великим навантаженням, але, щоб убезпечити себе, краще перепитати та впевнитися, що ваші щеплення занесені до електронної бази даних, аби потім вчасно отримати свій COVID-сертифікат.