Вів сина в 1-й клас, коли повідомили про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у Світловодську

У Світловодську Кіровоградської області приблизно о 4 годині ранку 1 вересня відбулася смертельна ДТП. Mazda на величезній швидкості вилетіла на парковку поруч із торговим центром і збила 27-річну молоду маму трьох дітей Машу Хівренко. За кермом автомобіля була 28-річна місцева жителька Тетяна В.
Ця трагедія сколихнула все невелике містечко Світловодськ. 1 вересня, коли всі ще спали, центральною вулицею мчала Mazda. Очевидці кажуть, що авто аж гарчало, вірогідно, водійка давила на педаль газу.
А потім пролунав різкий удар і все затихло. Свідки розповідають, що іномарка на швидкості вискочила на парковку біля торгового центру, знесла бетонну кришку колодязя, врізалася в стіну центру і відлетіла ще на 20 метрів.
У цей час біля ТЦ стояла мати трьох дітей Маша Хівренко, вона прийшла поповнити рахунок до банкомата. Машина збила її, лікарі вже нічого не змогли зробити.
Знайома сім'ї розповідає, що в ніч на 1 вересня молода мама Марія Хівренко готувала свого старшого сина 6-річного Михайлика до походу в 1-й клас. А середня дочка, 4-річна Віка, в цей день повинна була піти в садочок. Дома залишався 1,5-місячний Богданчик.
Назад Маша вже не повернулася. Чоловік телефонував їй, але телефон не відповідав. Він зібрав дітей і повів їх. Середню завів у садочок. А зі старшим вони радісно вирушили в школу, на першу лінійку.
У Маші Хівренко і її чоловіка Саші троє діток, це звичайна українська сім'я. Олександр їздить на заробітки на північ, Маша піклується про дітей.
Доля молодої мами була нелегкою. Своєї мами в неї не було, а мачуха і рідний батько від неї відмовилися. Тому рідніше за свого чоловіка і дітей у неї нікого не було в цьому житті.
Рідні Маші збирають гроші на допомогу родині. 4149501020246345 – це картка її свекрухи Галини Капінос.
За кермом Mazda сиділа 28-річна Тетяна В. Як розповідають знайомі загиблої, особистість у місті відома. Її вважають мажоркою, чим вона займається, де працює або не працює – невідомо. Мама Тетяни на заробітках за кордоном. А її чоловік працює в Києві.
Її сторінка в Instagram вже закрита. Але залишилися фотографії у ВКонтакте. На них вона повідомляє, що нібито живе в Москві. Хоча на одному з фото у 2015 році демонструє залікову книжку з оцінками з українського вишу.
Весь час позує з молодим чоловіком. Як видно з фото, він якийсь спортсмен. Називає його то "роднуля", то "папуля".
Суд обиратиме запобіжний захід водійці. За попередніми даними, драгер на місці ДТП не показав алкоголь у крові дівчини, однак у неї взяли додатковий аналіз.
Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка вилетіла на тротуар і збила на смерть молоду жінку. Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня. Жінка може перебувати у СІЗО два місяці.