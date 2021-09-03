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Вів сина в 1-й клас, коли повідомили про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у Світловодську

Вчора, 13:02 Переглядів: 7 369 Коментарів: 9

 

У Світловодську Кіровоградської області приблизно о 4 годині ранку 1 вересня відбулася смертельна ДТП. Mazda на величезній швидкості вилетіла на парковку поруч із торговим центром і збила 27-річну молоду маму трьох дітей Машу Хівренко. За кермом автомобіля була 28-річна місцева жителька Тетяна В.

У Світловодську Mazda насмерть збила пішоходку

Загинула мати трьох дітей

Ця трагедія сколихнула все невелике містечко Світловодськ. 1 вересня, коли всі ще спали, центральною вулицею мчала Mazda. Очевидці кажуть, що авто аж гарчало, вірогідно, водійка давила на педаль газу.

А потім пролунав різкий удар і все затихло. Свідки розповідають, що іномарка на швидкості вискочила на парковку біля торгового центру, знесла бетонну кришку колодязя, врізалася в стіну центру і відлетіла ще на 20 метрів.

У цей час біля ТЦ стояла мати трьох дітей Маша Хівренко, вона прийшла поповнити рахунок до банкомата. Машина збила її, лікарі вже нічого не змогли зробити.

Загибла готувалася до 1 вересня

Знайома сім'ї розповідає, що в ніч на 1 вересня молода мама Марія Хівренко готувала свого старшого сина 6-річного Михайлика до походу в 1-й клас. А середня дочка, 4-річна Віка, в цей день повинна була піти в садочок. Дома залишався 1,5-місячний Богданчик.

- Вона всю ніч прала, прасувала, втомилася сильно. Тільки хотіла лягти поспати, як прокинувся Богданчик, вона погодувала його і поклала. Стало світати, спати вже перехотілося. Чоловік Саша умовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомата, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а зранку стільки клопоту – садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Незважаючи на вмовляння, вона пішла. Немов її тягло туди щось ... – засмучується її знайома.

Тато дитину до школи не довів

Назад Маша вже не повернулася. Чоловік телефонував їй, але телефон не відповідав. Він зібрав дітей і повів їх. Середню завів у садочок. А зі старшим вони радісно вирушили в школу, на першу лінійку.

- А в цей час пролунав дзвінок, і слідчий попросив прийти його на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами, – каже подруга.

У Маші Хівренко і її чоловіка Саші троє діток, це звичайна українська сім'я. Олександр їздить на заробітки на північ, Маша піклується про дітей.

Доля молодої мами була нелегкою. Своєї мами в неї не було, а мачуха і рідний батько від неї відмовилися. Тому рідніше за свого чоловіка і дітей у неї нікого не було в цьому житті.

Рідні Маші збирають гроші на допомогу родині. 4149501020246345 – це картка її свекрухи Галини Капінос.

За кермом була місцева мажорка

За кермом Mazda сиділа 28-річна Тетяна В. Як розповідають знайомі загиблої, особистість у місті відома. Її вважають мажоркою, чим вона займається, де працює або не працює – невідомо. Мама Тетяни на заробітках за кордоном. А її чоловік працює в Києві.

Її сторінка в Instagram вже закрита. Але залишилися фотографії у ВКонтакте. На них вона повідомляє, що нібито живе в Москві. Хоча на одному з фото у 2015 році демонструє залікову книжку з оцінками з українського вишу.

Весь час позує з молодим чоловіком. Як видно з фото, він якийсь спортсмен. Називає його то "роднуля", то "папуля".

Суд обиратиме запобіжний захід водійці. За попередніми даними, драгер на місці ДТП не показав алкоголь у крові дівчини, однак у неї взяли додатковий аналіз.

 

«Їжачок перебігав дорогу»

Кропивницький суд обрав запобіжний захід 28-річній водійці, яка вилетіла на тротуар і збила на смерть молоду жінку. Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня. Жінка може перебувати у СІЗО два місяці.

- Запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 днів. Визначити розмір застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для процездатних осіб, що становить 340 тисяч 500 гривень, - виголосив суддя районного суду Кропивницького Олексій Майданніков.
Підозрювана повідомила, що й неї луснуло колесо й вона не могла контролювати дорогу. 
- На моїй смузі руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його просто об'їхати. І виходить виїхала на зустрічну смугу... й потім почула хлопок. Я сильно каюсь, що так вийшло. Я її навіть не бачила, - зізналася жінка. 

5
Автор: Марина Петік, Обозреватель
Теги: ДТП Світловодськ
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Коментарі: 9

107
adf007:
Вчора, 13:36

Зайцева отдыхает в пансионате с фонтаном где можно ходить на выходных домой, я конечно против беспредела - но думаю надо вернуть смертную казнь на площади с отрубанием головы для таких ездюков


50 2
136
КАПУША:
Вчора, 13:51

Вибачте, твоя дружина не повертається вночі, а ти спокійно собі ведеш дітей в садок/школу?


14 38
3 452
1
zzzzzz:
Вчора, 14:49

Цитата: КАПУША
а ти спокійно собі ведеш
а кто говорил что он спокойно вел их в школу?-жена не отвечает, он один дома с тремя! детьми, что ему делать то надо было? 

 


23 2
136
КАПУША:
Вчора, 15:01

Цитата: zzzzzz

 что ему делать то надо было? 

 

Йти на пошуки? 


8 11
23
booble:
Вчора, 15:23

просмотр камер в светловодске с магазинов и тд. решит вопрос как мчала эта гонщица...... лучше у нее мозги лопнули......

 


17 1
3 452
1
zzzzzz:
Вчора, 15:29

Цитата: КАПУША
Йти на пошуки? 
детей кинуть?


15 2
217
ecolog:
Вчора, 15:37

Цитата: zzzzzz

Цитата: КАПУША
а ти спокійно собі ведеш
а кто говорил что он спокойно вел их в школу?-жена не отвечает, он один дома с тремя! детьми, что ему делать то надо было? 

 

Ну есть же родные, знакомые, которые могли бы побыть с детьми. А самому пойти на поиски жены (тем более, что он знал, куда она пошла). Это логично.


9 9
69
rva:
Вчора, 15:49

нет конца этим камикадзе...тлько дохнут не они а их жертвы... летают, знают что отмажутся если что... 


11 1
155
GAndy:
Вчора, 18:36

Цитата: КАПУША

Вибачте, твоя дружина не повертається вночі, а ти спокійно собі ведеш дітей в садок/школу?

Дітки маненькі, в них свято. В тата зовсім ніяких сумнівів про самопочуття мами, адже нічого не предвіщало. Може банкомат не працював, може зайшла куди, може ще що. На погане ж ніхто не сподівається. А тут таке...

Співчуваю сім'ї. Дуже шкода.


12 2

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