Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Надзвичайні новини

Зарубав сокирою та хотів спалити: поліція затримала чоловіка за вбивство дружини

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 178

 

Під час огляду тіла жінки виявлено явні ознаки насильницької смерті

До чергової частини відділення поліції №2 Миргородського райвідділу 2 вересня, близько 8:20 години, надійшло повідомлення від жительки Лохвицької тергромади, що односельчанин скоїв вбивство своєї дружини та підпалив будинок.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Працівникам ДСНС вдалося своєчасно локалізувати пожежу. Під час огляду тіла жінки виявлено явні ознаки насильницької смерті. Також з’ясувалось, що загиблою є 71-річна місцева мешканка.

- За попередньою версією слідства, між потерпілою та її чоловіком, 1951 року народження, виник конфлікт, під час якого останній завдав сокирою потерпілій тілесні ушкодження не сумісні з життям. Із місця події вилучені речові докази та направлені на експертне дослідження.  На часі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, - повідомив т.в.о. начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини у суді фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх