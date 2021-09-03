Зарубав сокирою та хотів спалити: поліція затримала чоловіка за вбивство дружини

До чергової частини відділення поліції №2 Миргородського райвідділу 2 вересня, близько 8:20 години, надійшло повідомлення від жительки Лохвицької тергромади, що односельчанин скоїв вбивство своєї дружини та підпалив будинок.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Працівникам ДСНС вдалося своєчасно локалізувати пожежу. Під час огляду тіла жінки виявлено явні ознаки насильницької смерті. Також з’ясувалось, що загиблою є 71-річна місцева мешканка.
За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини у суді фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.