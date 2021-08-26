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Як отримати COVID-сертифікат за допомогою додатку «Дія»‎: інструкція від Мінцифри

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 997 Коментарів: 5

 

Щоб стати власником сертифікату, спочатку необхідно згенерувати Дія.Підпис

Урядовий портал повідомляє, що Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі одного з телеканалів, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія»‎.

Згенерувати документ можна в декілька кліків: спочатку потрібно оновити додаток у PlayMarket або AppStore, потім у «Дії»‎ треба натиснути «Послуги»‎, вибрати пункт «COVID-сертифікати»‎ та «Згенерувати сертифікат»‎. Далі Дія.Підписом потрібно підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії»‎.

- Це необхідний пункт, адже COVID-сертифікат — це перший медичний документ у «Дії»‎. Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою Дія.Підпису. Це унікальна у світі технологія електронного підпису за FaceID, яку ми використовуємо першими, — зазначив пан Федоров.

Згенерувати Дія.Підпис дуже просто:

  • Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однородному тлі та із яскравим освітленням.
  • Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.
  • Виконайте вказівки додатку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.
  • Система робить фінальне фото — і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії»‎. Увесь процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Сертифікат діятиме впродовж 180 днів, з моменту отримання повного курсу вакцинації, а перевірити дійсність COVID-сертифіката можна буде за QR-кодом.

3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 сертифікат додаток «Дія»‎
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Коментарі: 5

115
loriel:
Сьогодні, 10:40

Бумажный-на год

в Діі-на полгода

А, после полугода-как его продлить в Діі??


3 1
189
lag8600:
Сьогодні, 11:56

Цитата: loriel
Бумажный-на год в Діі-на полгода
Так бумажного cертификата ещё нет, есть "Довідка про вакцинацію" без QR-кода. В Дії вообще не получается сформировать, постоянно ошибки высвечиваются. Вообще печалька.


2 1
443
Чувааак:
Сьогодні, 12:19

Цитата: lag8600

Цитата: loriel
Бумажный-на год в Діі-на полгода
Так бумажного cертификата ещё нет, есть "Довідка про вакцинацію" без QR-кода. В Дії вообще не получается сформировать, постоянно ошибки высвечиваются. Вообще печалька.

Я собі зробив, дружині похизувався. Дружина теж захотіла, але в неї найбільша пробоема з Дія Підпис. Теж не хотіло фейс сканувать. Але після багатьох спроб таки вийшло))) І тепер і в неї є, хоча в неї з роботи вимагають довідку. Кажу - покажеш, хай сканують, перевіряють


1 1
146
belka2:
Сьогодні, 12:34

На жаль сертифікат не знайдено, якась аномалія ... Держава в смартфоні "працює на відмінно".


0 1
392
JJAbrams:
Сьогодні, 13:19

Сертификат не найдено) Номер партии вакцины не верный. Отлично работает. А может вакцина не вакцина совсем?)



Цитата: loriel

Бумажный-на год

в Діі-на полгода

А, после полугода-как его продлить в Діі??

Цитата из лицокнига:

 

Дія:

Стасе, вказаний строк встановлено МОЗ з огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні і світі.
Наразі строк дії сертифікатів про вакцинацію — це 180 днів. Після його закінчення вам потрібно вакцинуватися ще раз для отримання нового сертифіката.

 

 

 


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