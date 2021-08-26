Як отримати COVID-сертифікат за допомогою додатку «Дія»‎: інструкція від Мінцифри

Урядовий портал повідомляє, що Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі одного з телеканалів, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія»‎.

Згенерувати документ можна в декілька кліків: спочатку потрібно оновити додаток у PlayMarket або AppStore, потім у «Дії»‎ треба натиснути «Послуги»‎, вибрати пункт «COVID-сертифікати»‎ та «Згенерувати сертифікат»‎. Далі Дія.Підписом потрібно підписати заяву на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії»‎.

- Це необхідний пункт, адже COVID-сертифікат — це перший медичний документ у « Дії »‎ . Щоб отримати медичні дані, потрібен підпис і згода людини на це. Замість того, щоб затверджувати папірці в кабінетах, це можна зробити за допомогою Дія.Підпису. Це унікальна у світі технологія електронного підпису за FaceID, яку ми використовуємо першими, — зазначив пан Федоров.

Згенерувати Дія.Підпис дуже просто:

Протріть фронтальну камеру, щоб випадкові відбитки пальців не заважали ідентифікації. Краще робити це на однородному тлі та із яскравим освітленням.

Наведіть камеру на обличчя. Потрібно, щоб воно потрапило в зелену рамку на екрані.

Виконайте вказівки додатку. Треба буде нахилити голову чи покрутити обличчям, щоб система змогла перевірити ваше фото із біометрією в реєстрі.

Система робить фінальне фото — і все. Отже, ніхто не зможе підробити ваш підпис, бо ви підтвердили свою особу.

Після цього сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в «Дії»‎. Увесь процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Сертифікат діятиме впродовж 180 днів, з моменту отримання повного курсу вакцинації, а перевірити дійсність COVID-сертифіката можна буде за QR-кодом.