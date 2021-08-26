Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Кременчук, Коронавірус / Карантин

25 серпня у Кременчуці померла 74-річна жінка з COVID-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 736

 

Ще сім кременчужан захворіли на цю хворобу

25 серпня в місті зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, інфікувалися три жінки віком від 48 до 57 років та четверо чоловіків віком від 29 до 69 років. Із них шестеро перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один – в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 8 осіб. За добу одужало три людини.

На жаль, 74-річна жінка померла.

У Кременчуці налічують 9491 хворих на коронавірусну інфекцію, одужало 9173, померло 275.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх