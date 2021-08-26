25 серпня у Кременчуці померла 74-річна жінка з COVID-19

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Ще сім кременчужан захворіли на цю хворобу

25 серпня в місті зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, інфікувалися три жінки віком від 48 до 57 років та четверо чоловіків віком від 29 до 69 років. Із них шестеро перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один – в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 8 осіб. За добу одужало три людини.

На жаль, 74-річна жінка померла.

У Кременчуці налічують 9491 хворих на коронавірусну інфекцію, одужало 9173, померло 275.