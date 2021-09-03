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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Плавчиня з Кременчука Яна Бережна завоювала бронзу на Паралімпійських іграх

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 580

  

Вітаємо нашу спортсменку

На Паралімпійських іграх у Токіо розіграли нагороди в жіночому плаванні на дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11. Україну представляла Яна Бережна, вона родом з Кременчука, проживала на Молодіжному, проте зараз вона представляє Харківську область. 

 

Наша спортсменка виграла "бронзу". Це перша медаль Бережної на цій Паралімпіаді. У попередні дні спортсменка брала участь у 50 м вільним стилем та 200 м комплексом, але не пробилася до фіналів.

Для плавчині ці Ігри стали третіми в кар'єрі. На своїй дебютній Паралімпіаді 2012 року в Лондоні Бережна здобула "срібло" в цій же дисципліні. У 2016-му в Ріо вона зупинилася за крок до п'єдесталу та стала четвертою.

 

Таку ж позицію Бережна мала у кваліфікації в Токіо. Вона пройшла попередні запливи з четвертим результатом – 1:29.45.

У фіналі ж українка покращила час – 1:27.02 – та вирвала "бронзу" в боротьбі з нідерландкою Лізетт Брюїнсмою.

Паралімпійською чемпіонкою зі світовим рекордом стала кіпріотка Кароліна Пелендріту, яка мінімально обійшла китаянку Ма Цзіа. Це третє "золото" Ігор у кар'єрі Пелендріту та перше за 13 років. Спортсменка перемагала на стометрівці в 2004 і 2008 роках.

Плавання 100 метрів брасом. Жінки, клас SB11

  • Кароліна Пелендріту (Кіпр) – 1:19.78
  • Ма Цзіа (Китай) – 1:19.82
  • Яна Бережна (Україна) – 1:27.02
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Автор: Альона Душенко
Теги: плавання Яна Бережна паралімпіада
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