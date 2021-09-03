Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Надзвичайні новини

Гілка простромила автомобіль у центрі Кременчука

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 244 Коментарів: 4

 

На місці події потерпілих не було

Вчора, 2 вересня, кременчуцькі рятувальники виїжджали за викликом на вулицю Гагаріна. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні дежрслужби надзвичайних ситуацій.

Від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що за вище вказаною адресою внаслідок пориву вітру, надломилася гілка з дерева, впала та застряла в задньому склі легкового автомобіля Chevrolet Lacetti. За допомогою бензопили «Штіль» та рятувальної мотузки, працівники ДСНС розпилили та витягли  гілку з автомобіля. На місці події потерпілих не було. 

 

А у Міському саду від негоди зламалося дерево. 

 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: негода автомобіль Міський сад
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 4

630
shtai:
Сьогодні, 11:23

Це реклама бензопил? Чому тоді не вказано виробника мотузки?


8 0
403
JJAbrams:
Сьогодні, 12:51

Цитата: shtai

Це реклама бензопил? Чому тоді не вказано виробника мотузки?

А ще прихована реклама авто шевроле лачетті


1 0
185
1
evgeniys:
Сьогодні, 12:53

А ведь "Телеграф" писал о штормовом предупреждении с просьбой не парковать машины под деревьями..


1 0
123
Sanay:
Сьогодні, 13:52

Пойду завтра куплю себе Штиль, малоли....


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх