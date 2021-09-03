Гілка простромила автомобіль у центрі Кременчука

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 244 Коментарів: 4

На місці події потерпілих не було

Вчора, 2 вересня, кременчуцькі рятувальники виїжджали за викликом на вулицю Гагаріна. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні дежрслужби надзвичайних ситуацій.

Від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що за вище вказаною адресою внаслідок пориву вітру, надломилася гілка з дерева, впала та застряла в задньому склі легкового автомобіля Chevrolet Lacetti. За допомогою бензопили «Штіль» та рятувальної мотузки, працівники ДСНС розпилили та витягли гілку з автомобіля. На місці події потерпілих не було.

А у Міському саду від негоди зламалося дерево.