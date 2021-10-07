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Кременчук

«А утки летят уже высоко», або Хто відповідатиме за кременчуцькі мисливські угіддя

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 448 Коментарів: 3

 

Поголів'я звірів стрімко скорочується, а приписи інспекторів з охорони навколишнього середовища повністю ігноруються

Кременчуцький край багатий не лише на унікальні рослини, а й на тваринний світ. Не останню роль відіграють мисливські угіддя та контроль за популяризацію тварин на Кременчуччині. Останнім часом нераціональне використання біо та земельних ресурсів призвело до недостатньої кількості тварин у Кременчуцькому районі. Чисельність звірів у Кременчуці недостатня, аби їх можна було вилучати  з довкілля шляхом відстрілу або відлову. Незабаром в Україні стартує сезон полювання на парнокопитних та пушних звірів, але, за результатами перевірки, які показали, що в Кременчуцькому районі немає жодного кабана та дуже мало зайців, сезон полювання на межі зриву.

Кременчужанин Олександр Барковський звертався до Міністерства захисту довкілля із запитом про дотримання законодавства в галузі мисливського господарства та полювання. 

- За інформацією Держлісагентства, протягом останніх трьох років у зв'язку зі зниженням чисельності зайця-русака в угіддях Кременчуцького ГМРП УТМР Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства та Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації зменшують показники пропускної спроможності мисливських угідь при полюванні на зайця-русака, плановий обсяг добування та скорочують терміни полювання на хутрових звірів. 

З огляду на вищезазначене, Міндовкілля доручило Державному агентству лісових ресурсів України в межах компетенції вжити вичерпних заходів, передбачених нормативно-правовими актами, щодо перевірки фактів можливих порушень, про які йдеться у Вашому зверненні, та про результати перевірки і вжиті заходи повідомити Вас, - відповів на запит перший заступник міністра Міндовкілля Богдан Боруховський.

 

Про те, що на Кременчуччині критична ситуація з популяцією тварин, розповідали ТЪ старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища центрального округу Сергій Калініченко та державний інспектор центрального округу Олександр Корецький. 

Інспектори кажуть, що в цьому разі з метою відновлення популяції потрібно призупинити відкриття мисливського сезону хоча б на рік.

За їх словами, контроль популяції тварин - це прямий обов'язок мисливствознавця Кременчуцького осередку УТМР. За законом, у штаті організації має бути мисливствознавець із вищою освітою, але такого немає. Кременчуцьке УТМР отримало мінімум два приписи про припинення мисливської діяльності на території Кременчуцького УТМР, проте нічого не змінилося.

Ситуація критична: державні інспектори розповіли про стан мисливських угідь Кременчуцького району

-  Внаслідок неефективного використання біоресурсів Кременчуцького району  та керівництва Коваленка, який 20 років керує УТМР та голова ГМРП, маємо такий результат,  - розповіли мисливці. – Ми сподіваємося, що після звітно-виборчої конференції зроблять правильний вибір і ситуація зміниться.

«Телеграф» звернувся по коментар до голови  комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євгена Корфа. 

Євген Корф повідомив, що на комісії розглядали питання мисливства на Кременчуччині. У понеділок, 27 вересня, відбулася робоча група для об'єктивного висвітлення стану мисливських господарств на території Полтавської області та вжили заходи щодо оперативного реагування для збереження поголів'я мисливських тварин. 

За його словами, основна мета групи - розробити загальну методику, за якою можна буде оцінювати роботу мисливських господарств. Зараз у Кременчуцькому районі дуже низька кількість звірів, а кількість членів УТМР за останні кілька років катастрофічно знизилася. Проблеми в УТМР з'являлися ще з 2006 року. 

- Кременчуцьке УТМР за цей час прийшло до кризи, коли в них немає лімітів на парнокопитного й пушного звіра. Вони можуть отримати повну заборону полювання на 2 роки й наступний крок - вилучення мисливських угідь на користь третіх організацій. Наприклад, у нас є УДАЙ (Українське товариство мисливців та рибалок у Лубенському районі), там величезні кошти вкладають у відтворення фауни, - зауважив голова комісії з питань екології Євген Корф.

Зауважимо, що у суботу, 9 жовтня, відбудеться позачергова звітно-виборча конференція УТМР.  Є цілі династії мисливців, які відсвяткували цьогоріч 100 років Кременчуцькому українському товариству мисливців та рибалок. Хоча організація одна з найстаріших, проте є бажання відновити авторитет та адаптувати організацію до вимог часу та законодавства.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: мисливці полювання УТМР
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Коментарі: 3

1 301
hunter:
Сьогодні, 09:21

Ну все правильно,закроют охоту всем простым охотникам и будет только для избранных.


4 0
227
Saidis:
Сьогодні, 09:41

а вообще нефиг охотиться! никому! диких зверушек с нашей экологией и так почти не осталось! 


4 1
1 301
hunter:
Сьогодні, 10:19

Цитата: Saidis

а вообще нефиг охотиться! никому! диких зверушек с нашей экологией и так почти не осталось! 

Их больше вытраливают фермеры.Уже и лис нету,и мышей-полёвок на полях,все сдохли от ядов.А охота в последние 7лет это просто для души,выехать на природу увидеть друзей охотников.


1 1

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