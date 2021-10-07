«А утки летят уже высоко», або Хто відповідатиме за кременчуцькі мисливські угіддя

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 448 Коментарів: 3

Кременчуцький край багатий не лише на унікальні рослини, а й на тваринний світ. Не останню роль відіграють мисливські угіддя та контроль за популяризацію тварин на Кременчуччині. Останнім часом нераціональне використання біо та земельних ресурсів призвело до недостатньої кількості тварин у Кременчуцькому районі. Чисельність звірів у Кременчуці недостатня, аби їх можна було вилучати з довкілля шляхом відстрілу або відлову. Незабаром в Україні стартує сезон полювання на парнокопитних та пушних звірів, але, за результатами перевірки, які показали, що в Кременчуцькому районі немає жодного кабана та дуже мало зайців, сезон полювання на межі зриву.

Кременчужанин Олександр Барковський звертався до Міністерства захисту довкілля із запитом про дотримання законодавства в галузі мисливського господарства та полювання.

- За інформацією Держлісагентства, протягом останніх трьох років у зв'язку зі зниженням чисельності зайця-русака в угіддях Кременчуцького ГМРП УТМР Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства та Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації зменшують показники пропускної спроможності мисливських угідь при полюванні на зайця-русака, плановий обсяг добування та скорочують терміни полювання на хутрових звірів. З огляду на вищезазначене, Міндовкілля доручило Державному агентству лісових ресурсів України в межах компетенції вжити вичерпних заходів, передбачених нормативно-правовими актами, щодо перевірки фактів можливих порушень, про які йдеться у Вашому зверненні, та про результати перевірки і вжиті заходи повідомити Вас, - відповів на запит перший заступник міністра Міндовкілля Богдан Боруховський.

Про те, що на Кременчуччині критична ситуація з популяцією тварин, розповідали ТЪ старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища центрального округу Сергій Калініченко та державний інспектор центрального округу Олександр Корецький.

Інспектори кажуть, що в цьому разі з метою відновлення популяції потрібно призупинити відкриття мисливського сезону хоча б на рік.

За їх словами, контроль популяції тварин - це прямий обов'язок мисливствознавця Кременчуцького осередку УТМР. За законом, у штаті організації має бути мисливствознавець із вищою освітою, але такого немає. Кременчуцьке УТМР отримало мінімум два приписи про припинення мисливської діяльності на території Кременчуцького УТМР, проте нічого не змінилося.

- Внаслідок неефективного використання біоресурсів Кременчуцького району та керівництва Коваленка, який 20 років керує УТМР та голова ГМРП, маємо такий результат, - розповіли мисливці. – Ми сподіваємося, що після звітно-виборчої конференції зроблять правильний вибір і ситуація зміниться.

«Телеграф» звернувся по коментар до голови комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євгена Корфа.

Євген Корф повідомив, що на комісії розглядали питання мисливства на Кременчуччині. У понеділок, 27 вересня, відбулася робоча група для об'єктивного висвітлення стану мисливських господарств на території Полтавської області та вжили заходи щодо оперативного реагування для збереження поголів'я мисливських тварин.

За його словами, основна мета групи - розробити загальну методику, за якою можна буде оцінювати роботу мисливських господарств. Зараз у Кременчуцькому районі дуже низька кількість звірів, а кількість членів УТМР за останні кілька років катастрофічно знизилася. Проблеми в УТМР з'являлися ще з 2006 року.

- Кременчуцьке УТМР за цей час прийшло до кризи, коли в них немає лімітів на парнокопитного й пушного звіра. Вони можуть отримати повну заборону полювання на 2 роки й наступний крок - вилучення мисливських угідь на користь третіх організацій. Наприклад, у нас є УДАЙ (Українське товариство мисливців та рибалок у Лубенському районі), там величезні кошти вкладають у відтворення фауни, - зауважив голова комісії з питань екології Євген Корф.

Зауважимо, що у суботу, 9 жовтня, відбудеться позачергова звітно-виборча конференція УТМР. Є цілі династії мисливців, які відсвяткували цьогоріч 100 років Кременчуцькому українському товариству мисливців та рибалок. Хоча організація одна з найстаріших, проте є бажання відновити авторитет та адаптувати організацію до вимог часу та законодавства.