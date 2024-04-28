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Кременчук, Спорт

«Люди мають фізично розвиватись». У Кременчуці провели турнір з диск-гольфу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 125

У майбутньому у Кременчуці можуть створити місцеву Федерацію диск-гольфу

27 квітня у парку Слави (колишній Ювілейний) відбувся турнір з диск-гольфу. Участь у змаганнях взяли до 30 кременчуцьких спортсменів. 

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» одна з організаторок змагання Інна Шаленко, цей вид спорту в місті існує вже як 2 роки. Ідея просувати диск-гольф у кременчуцьке суспільство виникло ще до повномасштабного вторгнення. Втім, за словами Інни, через початок повномасштабної війни цю ініціативу довелося відкласти.

— Мета нашого заходу — ми хочемо, щоб нам дозволили встановити стаціонарні кошики для гри. Тобто ми будемо використовувати їх на тренування в неділю в один час, а люди можуть приходити в будь-який час. Наприклад, родини так можуть зближуватись, займатись спортом. Люди мають фізично розвиватись для згуртованості, — розповіла Інна Шаленко.

Сьогодні в Україні існує 4 майданчики з диск-гольфу — два у Києві, у Луцьку та в Івано-Франківську. Кременчуцьких спортсменів підтримують диск-гольфісти зі всієї України, донатять також і окремі спортсмени, які перемагають на змаганнях, додала Інна, але загалом спорт фінансується коштом самих кременчужан.  

 

За словами ще однієї організаторки турніру Анни Новікової, диск-гольфом активно займаються в Америці та в європейських країнах. У Європі встановлено понад 2 тисячі кошиків, а в Північній Америці — більше 8 тисяч.  

Наразі в Україні цей вид спорту вже набуває популярності. 

 

— Вже є всеукраїнські змагання. З Кременчука вже є людина, яка вже посідала в аматорському дивізіоні 2 місце. Багато хто вже хоче приїхати у Кременчук і зіграти в цю гру, — розповіла Анна Новікова. 

Організаторка зазначила, що у майбутньому у Кременчуці можуть створити місцеву Федерацію диск-гольфу. 

Диск-гольф: короткий опис гри 

Як розповіла Анна Новікова, принцип гри схожий зі звичайним гольфом, але замість ключки і м’ячика — диск. Для перемоги гравцю потрібно пройти дистанцію з найменшою кількістю кидків — у запасі учасника є 4 кидки. Замість лунок у диск-гольфі встановлюються кошики. 

 

Гру зазвичай проводять в лісистій місцевості, щоб створювати природні перешкоди для польоту диска.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: диск-гольф
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