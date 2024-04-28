Фотофакт: замість ковзанки на площі Перемоги встановлюють роледром

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 185

Напроти приміщення Кременчуцької міської ради замість ковзанки у майбутньому працюватиме роледром. Станом на ранок 28 квітня там вже проводяться ремонтні роботи. Про це повідомила журналістка «Кременчуцького Телеграфа».

За словами працівників, цілком можливо, що роледром працюватиме, втім достеменно невідомо.

Нагадаємо, за рішенням Кременчуцького районного штабу оборони, в місті заборонили діяльність новорічних ярмарків та самої ковзанки. Такі рішення пояснюють безпековими заходами щодо масових скупчень людей.