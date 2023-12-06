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Кременчук

Відкриття ковзанки на центральній площі у Кременчуці перенесли

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 326

 

Пишуть, що через технічні причини, хоча вчора начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки

Сьогодні, 6 грудня, планувалося відкриття ковзанки на центральній площі Кременчука. Проте на сторінці ковзанки в інстаграмі повідомили, що відкриття переноситься через технічні умови.

 

Нагадаємо, що 5 грудня начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків, бо у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення. І це рішення погоджене з начальником Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним.

Проте сам Філіп Пронін у коментарі виданню «Зміст» зазначив, що у цьому році Рада оборони області дозволила розмістити у громадах новорічну ялинку, ярмарок, ковзанку, атракціони, але відповідатиме за безпеку місцева влада. Крім того, встановлювати святкові локації можна лише за гроші меценатів, а не за кошти міського бюджету.

Раніше ми писали, що центр Кременчука прикрашають до Нового року. Біля музею «оселилося» кілька сніговичків, а на головну ялинку монтують гілки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ковзанка відкриття перенесення
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