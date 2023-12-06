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Кременчук, Воїни світла

Загинув військовий Сергій Мусаєв, який після переїзду з Криму проживав у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 657

 

Вічна шана загиблому захиснику України

На російсько-українській війні загинув Сергій Мусаєв 1984 року народження. Як повідомляє пресслужба Світловодської міської територіальної громади, загинув Сергій 28 листопада у районі села Терни, Краматорського району, Донецької області. Військовий був солдатом розвідником.

Сергій Олексійович народився в Сімферополі, там пішов до школи й отримав базову середню освіту. Згодом разом з родиною переїхав до Кременчука, а далі — до Світловодська. Працював у сфері будівництва.

У Сергія Олексійовича залишилися маленький син, дружина, батьки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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