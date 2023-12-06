Смачненьке у мистецтві: у Кременчуці відкриються дві виставки, присвячені борщу (афіша)

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У п’ятницю, 8 грудня, о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються одразу дві експозиції, присвячені їжі — Всеукраїнська виставка натюрморту «Борщ. Українські гастрономічні смаколики» та філателістична «Борщ та українські страви в філателії» (з колекції Дмитра Нечаєва). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив працівник галереї Володимир Скляр.

На Всеукраїнську виставку натюрморту «Борщ. Українські гастрономічні смаколики» надали свої роботи 46 авторів з Кременчука, Черкас, Харкова, Полтави, Горішніх Плавнів. Буде представлено 100 експонатів. Це картини, плакати, старовинний керамічний посуд, посуд з петриківським розписом, ляльки-мотанки, інсталяції, флористика.

Галерея на вулиці Михайла Коцюбинського, 4 працює з 10.00 до 17.00 щоденно, крім понеділка та вівторка.

Нагадаємо, борщ став культурною спадщиною України та ЮНЕСКО.

Нещодавно у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків» української етнологині та етнографині, краєзнавиці, докторки історичних наук Олени Щербань.