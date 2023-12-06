Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Смачненьке у мистецтві: у Кременчуці відкриються дві виставки, присвячені борщу (афіша)

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 254

 

Відкриття обох 8 грудня о 15.00

У п’ятницю, 8 грудня, о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються одразу дві експозиції, присвячені їжі — Всеукраїнська виставка натюрморту «Борщ. Українські гастрономічні смаколики» та філателістична «Борщ та українські страви в філателії» (з колекції Дмитра Нечаєва). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив працівник галереї Володимир Скляр.

На Всеукраїнську виставку натюрморту «Борщ. Українські гастрономічні смаколики» надали свої роботи 46 авторів з Кременчука, Черкас, Харкова, Полтави, Горішніх Плавнів. Буде представлено 100 експонатів. Це картини, плакати, старовинний керамічний посуд, посуд з петриківським розписом, ляльки-мотанки, інсталяції, флористика.

Галерея на вулиці Михайла Коцюбинського, 4 працює з 10.00 до 17.00 щоденно, крім понеділка та вівторка.

Нагадаємо, борщ став культурною спадщиною України та ЮНЕСКО.

Нещодавно у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги «Триста шістдесят п’ять БОРЩиків» української етнологині та етнографині, краєзнавиці, докторки історичних наук Олени Щербань.

ПО ТЕМІ:

Нацбанк України ввів у обіг пам’ятні монети «Український борщ» номіналом 10 гривень
Кременчук вразив Клімкіна настоянкою на півонії та борщем з карасями

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: галерея виставка Борщ філателія філателістична виставка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх