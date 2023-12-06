«Більшовики та інша нечисть подарували Діда Мороза». Кременчуцький протоієрей розповів, чому святий Миколай важливий не лише дітям

Для людей, які потребували допомоги, Миколай був «найпершим помічником», після Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії
Саме з цих слів настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимир Макогон починає свою розповідь про День святого Миколая. Сьогодні українські віряни Православної церкви України (ПЦУ) відзначають цей день на 13 днів раніше згідно з новоюліанським календарем — не 19 грудня, а 6. Про історію виникнення свята, традиції та кого у цей день вірянам потрібно підтримати, окрім дітей — у нашому матеріалі.
Святий Миколай народився у 1 сторіччі в місті Патри, що нині розташоване на території Туреччини, у заможній родині, розповідає Володимир Макогон.
Він додає, що для людей, які потребували допомоги, Миколай був «найпершим помічником», після Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії.
Священнослужитель розповідає, що за життя Миколай був обраний архієпископом в місті Мира у Лікійському регіоні (Туреччина).
Сьогодні церква називає Миколая угодником Божим.
За словами Володимира Макогона, першочергово назва персонажа Санта Клаус пішла саме від Святого Миколая. Так, святий Миколай латинською звучить, як Сантос Ніколаус. За часів СРСР «комуністи, більшовики та інша нечисть взагалі подарували Діда Мороза».
За традиціями цього дня, дорослі дарують дітям подарунки, додаючи, що це від Святого Миколая. Дорослішаючи, людина розуміє, що насправді ніякого «дива» не існує, а сюрприз готували батьки. Володимир Макогон зазначає, що «подарунок — це справа милосердя» і «одна із рис любові до ближнього».
Як розповідає Володимир Макогон, у це свято «милосердя» необхідно проявляти не лише дітям, а й усім людям, кому потрібно підтримка і допомога.
Нагадаємо, раніше Володимир Макогон розповідав, чим важливі церковні реформи. Також нещодавно «ТелеграфЪ» провів опитування серед кременчужан про те, коли вони планують святкувати День святого Миколая та Різдво.
Матеріал створений у рамках циклу ТЪ про великі грудневі церковні свята за новоюліанським календарем
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