«Більшовики та інша нечисть подарували Діда Мороза». Кременчуцький протоієрей розповів, чому святий Миколай важливий не лише дітям

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 370

Для людей, які потребували допомоги, Миколай був «найпершим помічником» , після Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії

— Цікавий персонаж в історії християнства, в історії людства. Але головне, що це історичний персонаж. Не видуманий, не міфічний.

Саме з цих слів настоятель Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимир Макогон починає свою розповідь про День святого Миколая. Сьогодні українські віряни Православної церкви України (ПЦУ) відзначають цей день на 13 днів раніше згідно з новоюліанським календарем — не 19 грудня, а 6. Про історію виникнення свята, традиції та кого у цей день вірянам потрібно підтримати, окрім дітей — у нашому матеріалі.

Історія свята

Святий Миколай народився у 1 сторіччі в місті Патри, що нині розташоване на території Туреччини, у заможній родині, розповідає Володимир Макогон.

— Але в юному віці втратив батьків. От він залишається один. Юний. Заможний. Але, слава Богу, вихований і освічений. І він починає статки, які отримав спадщину від батьків, витрачати на справи милосердя, допомагати стражденним. Старикам, безхатченкам, юним дівам, — говорить протоієрей.

Він додає, що для людей, які потребували допомоги, Миколай був «найпершим помічником», після Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії.

— Про святителя Миколая можна сказати, що він жив не для себе, а для людей. Причому для людей стражденних — тих, хто страждав. А живучи для людей, він жив для Бога, — каже Володимир Макогон.

Священнослужитель розповідає, що за життя Миколай був обраний архієпископом в місті Мира у Лікійському регіоні (Туреччина).

— Він дбав про свою паству. Дбав про своє духовенство, про мирян. Він був скорим помічником. Велика кількість чудес, велика кількість милосердних діянь святого Миколая земного життя, вона, ну якнайменше, вражає нас, — каже Володимир Макогон.

Сьогодні церква називає Миколая угодником Божим.

Вівтар у Свято-Миколаївському соборі в Кременчуці

— Чим він догодив Богові? Тим, що творив милосердя ближньому. Тим, що завжди допомагав страждущим. Тому, мабуть, і прийняв таку велику славу і хвалу до сьогодення від вірян, — розповідає протоієрей.

За словами Володимира Макогона, першочергово назва персонажа Санта Клаус пішла саме від Святого Миколая. Так, святий Миколай латинською звучить, як Сантос Ніколаус. За часів СРСР «комуністи, більшовики та інша нечисть взагалі подарували Діда Мороза».

Традиції свята

За традиціями цього дня, дорослі дарують дітям подарунки, додаючи, що це від Святого Миколая. Дорослішаючи, людина розуміє, що насправді ніякого «дива» не існує, а сюрприз готували батьки. Володимир Макогон зазначає, що «подарунок — це справа милосердя» і «одна із рис любові до ближнього».

— І от ми даруємо « миколайчика » . Яким би він не був. Але ж він несе радість. Ми жертвуємо чимось заради тієї людини, яку любимо, — розповідає кременчуцький священник.

«Поле для милосердя». Кого вірянам слід підтримати у цей день?

Як розповідає Володимир Макогон, у це свято «милосердя» необхідно проявляти не лише дітям, а й усім людям, кому потрібно підтримка і допомога.

— Переселенці, воїни, ці легендарні хлопці та дівчата в одностроях, які душі свої віддають за нас з вами. От де взірець любові до ближнього. Каліки. А осиротілі батьки, які втратили сина чи доньку на фронті. А діти, які батька втратили на російсько-українській війні. А жінка, вдова, її чоловік віддав життя за нас з вами. Там його вбили ці прокляті москалі. Поле для милосердя, аби ми тільки сподобалися, прийняли рішення, слідувати прекрасному прикладу турботи про ближнього, угодника Божого святителя, чудотворця Миколая, — каже протоієрей.

Нагадаємо, раніше Володимир Макогон розповідав, чим важливі церковні реформи. Також нещодавно «ТелеграфЪ» провів опитування серед кременчужан про те, коли вони планують святкувати День святого Миколая та Різдво.

Матеріал створений у рамках циклу ТЪ про великі грудневі церковні свята за новоюліанським календарем



