Опитування ТЪ: коли кременчужани цьогоріч святкуватимуть День святого Миколая та Різдво

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 3

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це значить, що змінилися дати церковних свят.

Тепер, наприклад, День святого Миколая відзначатиметься 6-го грудня замість 19-го, а Різдво — 25-го грудня замість 7-го січня.

Напередодні новорічно-різдвяних свят журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися із жителями міста та дізналися, як вони ставляться до цих змін і чи планують святкувати за новими датами.

Більшість опитаних підтримують такі зміни та відзначатимуть День святого Миколая та Різдво у нові дати. Аргументують це ще одним кроком на шляху до європейського світу та відмовою від радянських традицій.

Опитані люди старшого віку ставляться до таких перенесень більш негативно, але не заперечують, що з часом теж призвичаяться та перейдуть на нові дати церковних свят.

Нагадаємо, що протоієрей Анатолій Куліш розповів «Кременчуцькому Телеграфу», чим відрізняються григоріанський, юліанський та новоюліанський календарі.