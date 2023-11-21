Новий маршрут: у 2024 році з Кременчука до Чернівців курсуватиме потяг

Вчора, 21:01 Переглядів: 631

Він їздитиме через день

У 2024 році з Кременчука до Чернівців курсуватиме потяг. Як повідомила пресслужба «Укрзалізниці», у новому графіку руху поїздів на наступний рік є 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Поїзд №129/130 Кременчук – Чернівці їздитиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.

Також призначили низку нових внутрішніх маршрутів по Україні:

№51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси;

№216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;

№193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

№345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

№28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;

№145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремчем, Буковелем, Ворохтою, а ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю;

№368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом;

інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею;

інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;

розвиток хабового сполучення через Чоп (нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні).

Популярні поїзди, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

В «Укрзалізниці» зазначають, що новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені.