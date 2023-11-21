Учні та педагоги Горішніх Плавнів підтверджують високий рівень своїх знань на всеукраїнському рівні

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Позашкільна освіта дітей в Горішніх Плавнях здійснюється через діяльність ЦД та ЮТ, де відкрито 26 гуртків (65 навчальних груп) із загальною кількістю 1040 вихованців

Протягом навчального року учні закладів освіти Горішніх Плавнів традиційно беруть участь у чисельних творчих конкурсах, олімпіадах, оглядах та захистах проєктів: це дає можливість педагогам додати творчий та змагальний аспекти в навчальний процес, а учням додатково продемонструвати рівень отриманих знань, набути нових навичок та застосувати знання, отримані протягом навчання у прикладному аспекті.

Ті високі стандарти навчання, які є ознакою шкіл та навчальних закладів міста, знаходять своє підтвердження за підсумками заходів, які уже провели цього року. Розповімо читачам про деякі з них:

Проєкт «Казкові ліси України»

Учениці СЗОШ I–III ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні — 10 класу Калашник Анна (керівник Валерій Калашник), і 5 класу Вербицька Катерина, (керівниця Людмила Біленко), за результатами участі в проєкті були нагороджені дипломами ІІ ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Проєкт передбачає створення авторських робіт-легенд, казок, репортажів, міфів, відеороликів та презентацій про фантастичний світ лісової флори та фауни, озер, скель та таємничих лісових героїв.

Анна була відзначена за складене оповідання про тваринний світ, Катерина — за легенду про ліси України.

Учениці СЗОШ I–III ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні — 10 класу Калашник Анна (керівник Валерій Калашник), і 5 класу Вербицька Катерина, (керівниця Людмила Біленко), за результатами участі в проєкті були нагороджені дипломами ІІ ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. Проєкт передбачає створення авторських робіт-легенд, казок, репортажів, міфів, відеороликів та презентацій про фантастичний світ лісової флори та фауни, озер, скель та таємничих лісових героїв. Анна була відзначена за складене оповідання про тваринний світ, Катерина — за легенду про ліси України. «Інноватика в сучасній освіті»

Педагоги СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні (директорка Алла Тузікова) представили на міжнародній виставці 25-27 жовтня мультипроєкт із досвіду роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Заклад освіти міста Горішні Плавні був відзначений дипломом за презентацію досягнень і ефективне впровадження освітніх інновацій та нагороджений золотою медаллю за перемогу в номінації «Упровадження сучасних технологій національно-патріотичного виховання як засобу формування патріотичної свідомості й утвердження української громадської ідентичності». Проєкт був відзначений дипломом та золотою медаллю.

Педагоги СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні (директорка Алла Тузікова) представили на міжнародній виставці 25-27 жовтня мультипроєкт із досвіду роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Заклад освіти міста Горішні Плавні був відзначений дипломом за презентацію досягнень і ефективне впровадження освітніх інновацій та нагороджений золотою медаллю за перемогу в номінації «Упровадження сучасних технологій національно-патріотичного виховання як засобу формування патріотичної свідомості й утвердження української громадської ідентичності». Проєкт був відзначений дипломом та золотою медаллю. Обласний конкурс «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої»

І місце здобула Ващенко Софія, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, учитель Богданова-Портяна Марина.

ІІ місце:

— Майдан Вадим, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, учитель Будко Марина.

— Овсієнко Ольга, учениця 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, учитель Скрипник Світлана.

Конкурс екологічної інфографіки «Збережемо біорізноманіття рідного краю»

Учениця 10 класу СЗОШ І–III ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської Калашник Анна (науковий керівник учитель біології та екології СЗОШ I–III ступенів № 5 імені Л.І, Бугаєвської Калашник Валерій) здобула перемогу на обласному конкурсі екологічної інфографіки для учнів 5−11 класів «Збережемо біорізноманіття рідного краю» імені Олени Байрак.

На конкурс було подано 37 дослідницьких проєктів із 14 територіальних громад Полтавської області.

Анна отримала дипломом ІІІ ступеня, а її керівник був відзначений Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації.

І місце здобула Ващенко Софія, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, учитель Богданова-Портяна Марина. ІІ місце: — Майдан Вадим, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, учитель Будко Марина. — Овсієнко Ольга, учениця 10 класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5, учитель Скрипник Світлана. Конкурс екологічної інфографіки «Збережемо біорізноманіття рідного краю» Учениця 10 класу СЗОШ І–III ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської Калашник Анна (науковий керівник учитель біології та екології СЗОШ I–III ступенів № 5 імені Л.І, Бугаєвської Калашник Валерій) здобула перемогу на обласному конкурсі екологічної інфографіки для учнів 5−11 класів «Збережемо біорізноманіття рідного краю» імені Олени Байрак. На конкурс було подано 37 дослідницьких проєктів із 14 територіальних громад Полтавської області. Анна отримала дипломом ІІІ ступеня, а її керівник був відзначений Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. «Чисті Роси — 2023»: Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості

За результатами фінального етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Чисті Роси», в якому взяли участь майже 1500 гуртківців з 18 регіонів України, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ім. В. О. Нижниченка яку представляв колектив «Фантазія» (керівниця Сінельник Наталя Миколаївна) у віковій категорії від 11 до 14 років, у номінації «Театральне мистецтво» здобув І місце.

Конкурс музичного мистецтва «Київський колорит»

За результатами фінального етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Чисті Роси», в якому взяли участь майже 1500 гуртківців з 18 регіонів України, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ім. В. О. Нижниченка яку представляв колектив «Фантазія» (керівниця Сінельник Наталя Миколаївна) у віковій категорії від 11 до 14 років, у номінації «Театральне мистецтво» здобув І місце. Конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» В жовтні було вдванадцяте проведено двотуровий конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» . Учениця 3 класу Горішньоплавнівської дитячої музичної Боярчук Ксенія (викладач Шашина Олена) виступила з програмою Йоган Бах до-мінор та Карл Черні етюд ре-мажор і виборола ІII місце в конкурсі.

. Учениця 3 класу Горішньоплавнівської дитячої музичної Боярчук Ксенія (викладач Шашина Олена) виступила з програмою Йоган Бах до-мінор та Карл Черні етюд ре-мажор і виборола ІII місце в конкурсі. Конкурс мініатюр «Український народний стрій — закодована ознака ментальності»

За результатами участі в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти Тетяна Бегейма, керівниця гуртка «Палітра», виборола І місце у номінації «Образотворче мистецтво», а Єлизавета Полозун, керівниця гуртка графічного дизайну «Оригінальні штуки» та креатив-студії «Hobby», завоювала ІІІ місце у номінації «Бісероплетіння».

За результатами участі в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти Тетяна Бегейма, керівниця гуртка «Палітра», виборола І місце у номінації «Образотворче мистецтво», а Єлизавета Полозун, керівниця гуртка графічного дизайну «Оригінальні штуки» та креатив-студії «Hobby», завоювала ІІІ місце у номінації «Бісероплетіння». Першість Центральної України з сучасної, східної хореографії та циркового мистецтва

Танцівниці колективу східного танцю «Аль Джана» Центру дитячої та юнацької творчості із Горішніх Плавнів (керівник Олена Хохуля), 5 листопада вдало виступили в першості і вибороли 3 перших місця в групових виступах, 12 перших, 9 других та 5 третіх місць у сольних виступах.

Позашкільна освіта дітей в Горішніх Плавнях здійснюється через діяльність ЦД та ЮТ, де відкрито 26 гуртків (65 навчальних груп) із загальною кількістю 1040 вихованців. В місті також працюють школи естетичного виховання — Дитячі художня та музична школи.

Матеріально-технічна база освітніх закладів постійно оновлюється та покращується завдяки плідній співпраці міської влади та відповідальних бізнесменів і благодійників: керівництва гірничодобувних підприємств компанії Феррекспо, Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус і підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго.