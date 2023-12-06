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Кременчук, Бізнес/Робота

Крюківський вагонзавод отримав право випускати вантажні вагони на євроколію

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 268

 

Кременчуцьке підприємство стало першим в Україні, яке отримало сертифікати на випуск вантажних вагонів для колії 1435 мм

Крюківський вагонобудівний завод став першим в Україні підприємством, яке отримало право випускати вантажні вагони на колію 1435 мм, повідомило профільне залізничне видання Railway Supply.

Завод виконав вимоги відповідних технічних специфікацій інтероперабельності (TSI), що діють в країнах Євросоюзу.

Фахівці підприємства, відповідно до європейських стандартів, спроєктували інтермодальний вагон-платформу типу Sggrss 80’ для перевезення контейнерів, виготовили два прототипи, які пройшли випробування на полігоні країн ЄС.

Отримані сертифікати, що внесено до бази Залізничного Агентства Європейського Союзу (ERA), є підтвердженням виконання всіх чинних вимог. Вагони верифіковані для експлуатації на всій мережі залізниць ЄС.

 

Нагадаємо, що 4 грудня «Укрзалізниця» підписала контракт із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 22 нових пасажирських вагонів на загальну суму 980,45 млн грн (із ПДВ) до 30 червня 2026 року.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: railway.supply
Теги: КВБЗ вагонзавод вагони сертифікат
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