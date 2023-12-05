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Кременчук, Бізнес/Робота

УЗ уклала договір з Крюківським вагонобудівним про 22 вагони на майже мільярд гривень

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 265

 

КВБЗ став єдиним учасником тендера

4 грудня «Укрзалізниця» підписала контракт із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 22 нових пасажирських вагонів на загальну суму 980,45 млн грн (із ПДВ) до 30 червня 2026 року, йдеться на порталі Prozorro.

КВБЗ став єдиним учасником оголошеного Укрзалізницею 10 листопада тендера.

Кременчуцький завод має виготовити:

  • 11 купейних вагонів (44,075 млн грн/шт);
  • 3 вагони СВ (43,176 млн грн);
  • 7 плацкартних вагонів (45,57 млн грн)
  • вагон, пристосований для перевезення пасажирів із інвалідністю, з купе начальника поїзда (47,07 млн грн).

Вагони мають бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, керованим освітленням, розетками й USB-портами, кава-машинами та системами відеоспостереження. У купейних вагонах і вагонах СВ також передбачено систему сигналізації та кнопку блокування дверей.

За умовами договору, УЗ має внести 65% передоплати (637,29 млн грн) протягом 14 робочих днів від дати виставлення рахунка і 35% післяплати протягом 30 календарних днів від дати поставки товару.

Нагадаємо, що у жовтні «Укрзалізниця» підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів за 1,9 млн грн

У 2022 році КВБЗ виготовив і поставив УЗ 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року, коли вони підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень. УЗ повністю розрахувалася за них лише у липні 2023 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ вагонзавод вагони Укрзалізниця тендер
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