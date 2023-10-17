УЗ підписала договір з Крюківським вагонзаводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів

Кременчуцькі вагонобудівники мають виготовити їх за 2 роки, а УЗ зобов'язана перерахувати 65% від суми контракту авансом
«Укрзалізниця» підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів. Про це повідомила пресслужба УЗ.
Згідно з умовами тендеру, фінальна вартість нових вагонів склала 1 951 008 600 гривень. Їх профінансують з державного бюджету. «Укрзалізниця» муситиме як аванс перерахувати 65% від суми контракту та 35% як післяплату не пізніше ніж за 30 днів після виконання контракту.
Виготовити та поставити вагони мають протягом найближчих двох років.
Як і планувалось, у рамках нового договору буде виготовлено:
У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.
25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень. УЗ повністю розрахувалася за них лише у липні 2023 року.
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