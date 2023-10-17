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УЗ підписала договір з Крюківським вагонзаводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 261

Кременчуцькі вагонобудівники мають виготовити їх за 2 роки, а УЗ зобов'язана перерахувати 65% від суми контракту авансом

«Укрзалізниця» підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Згідно з умовами тендеру, фінальна вартість нових вагонів склала 1 951 008 600 гривень. Їх профінансують з державного бюджету. «Укрзалізниця» муситиме як аванс перерахувати 65% від суми контракту та 35% як післяплату не пізніше ніж за 30 днів після виконання контракту.

Виготовити та поставити вагони мають протягом найближчих двох років.

Як і планувалось, у рамках нового договору буде виготовлено:

  • 20 купейних вагонів;
  • 12 вагонів СВ;
  • 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року;
  • 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю. 

У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив «Укрзалізниці» 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року.

25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень. УЗ повністю розрахувалася за них лише у липні 2023 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ Крюківський вагонзавод вагони закупівлі Укрзалізниця
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